「衣架大王」遭控猥褻　他反咬女網友耳朵有「3人DNA」下場出爐

▲「衣架大王」陳友亮遭控猥褻，他反控女網友耳朵裡有「3人DNA」疑似加工誣告，北院依強制猥褻判1年徒刑。（圖，資料照／記者孫于珊攝）

記者羅志華／台北報導

五分埔「衣架大王」陳友亮因與名媛李珍妮交往出名，卻遭女網友指控於2019年5月間，在車上對她亂摸胸、腿，又親她嘴唇、雙耳，害她嚇得冒雨逃出車外；陳男於庭上否認犯行，受訪時稱只有親她左臉，且女網友左耳上還有其他人的DNA，反控對方將口水抹到左耳「加工」誣告，北院6月24日依《強制猥褻罪》，判陳男1年徒刑。

47歲陳男因在北市五分埔經營「衣架的店」，因此有「衣架大王」之稱，於2019年5月間，透過交友軟體Tinder認識一名女網友，隨後互相加LINE聊天，並相約吃早餐，然而卻遭女網友提告他非禮猥褻。

女網友指控，2人初次見面那天，陳男開車帶她到台北華山市場的阜杭豆漿吃早餐，之後載她去中崙市場買菜，最後陳男要送她回家的路上，開始對她毛手毛腳，先從駕駛座把手伸到副座，摸她胸部、大腿，她拒絕後，陳男竟趁她到家要下車前，又轉過頭去偷親到她的嘴唇及雙耳，於是她匆忙下車，之後傳LINE怒質問「你以為我這麼隨便嗎？」「你有尊重過我嗎？」等語，並驗傷提告；檢方在女網友左耳內驗出陳男DNA，因此將他起訴。

陳男於審理期間否認犯行，稱他僅親對方左臉，未與對方進一步肢體接觸，且女網友左耳驗出的DNA中，除了他的外，至少還有「3個人」，他會請律師幫忙處理這些事情；而律師也指出，當時女網友就一直對陳男說，其他男生都會買名車、名牌給她等語，不排除女網友在左耳「加工」後，才去採證誣陷陳男。

法官認為，女網友在警詢與法庭上的供述一致，且陳男於當天早上案發後，在短短幾分鐘內打了數通電話給女網友，而女網友直到下午才質問陳男早上的事情，陳男起初面對質疑頻頻道歉，直到女網友揚言提告後，才開始否認相關事情，再審酌女網友當時冒雨倉皇逃出車外、連買的菜都沒拿，認定陳男犯行明確，依《強制猥褻罪》判他1年徒刑。

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