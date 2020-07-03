約租屋處烈酒續攤…友趁機撲倒狂吻！連身衣妹嚇哭「不要」　一通電話救了她

▲男子與女性友人唱歌後，約租屋處續攤，趁機亂吻對方遭判刑。（示意圖／免費圖庫123RF）

記者陳羿妏／台中報導

台中一名李姓男子與友人小嵐（化名）一同前往KTV唱歌，結束後2人約在李男的租屋處「續攤」，怎料，李男竟趁機對小嵐亂吻，所幸小嵐最後順利逃脫。日前台中地院審理結果出爐，依強制猥褻罪判李男有期徒刑6月，得易科罰金18萬，緩刑2年，40小時義務勞務。

判決指出，整起事件發生於2019年8月19日凌晨，李男與小嵐單獨在屋內續攤，見小嵐喝下烈酒時，撲倒壓床上，再將小嵐的連身衣拉至腰際，狂吻小嵐嘴和胸部，而小嵐不斷喊著「不要、不行」，所幸小嵐男友正好打電話過來，李男才肯罷手，將小嵐帶去便利店等待男友前來接送，事後小嵐報案，才揭開友人的噁心行徑。

對此，李男坦承犯行，法官勘驗相關證據、說詞，認為李男僅為滿足自身慾念，而侵害小嵐身體自主權，造成身心傷害，而李男目前與小嵐以22萬元達成和解，經審酌後予以緩刑，最終李男遭判刑6月，得易科罰金18萬，緩刑2年，40小時義務勞務，緩刑期間交付保護管束，全案仍可上訴。

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