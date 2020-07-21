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正妹服務生突遭「手指撥臀」！男客瞎喊：斷片想打招呼　「這個動作」秒露餡

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▲▼牛仔褲,女子,褲子,緊身褲。（圖／翻攝自pixabay）

▲女服務生站在櫃檯，卻遭男客突然襲臀，驚嚇到不敢上班。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／台北報導

台北一名周姓男子於2019年5月27日晚間到一間和牛餐廳用餐，見女服務生小君（化名）站在門口櫃台，竟大起色心，趁機以手指襲臀。事後，周男辯稱「當下他意識斷片，只是想打招呼」，不過法官未採信，日前周男被依性騷擾罪，判刑3月，得易科罰金18萬元，併科罰金5萬元，全案仍可上訴。

判決指出，周男於用餐過程中突然走出餐廳，見小君站在櫃台旁，竟趁小君不注意之際，以手指觸碰小君臀部，事後小君向餐廳主管投訴此事，並報警處理，調閱監視器畫面，才揭開整起事件。

周男矢口否認性騷擾犯行，辯稱案發前就認識小君，兩人有說有笑，當下只是想要「打招呼」，且當時有喝酒「意識斷片」；小君則表示，當時因為受到驚嚇，報告主管後就下班，而主管請另名同事A詢問周男，周男並沒有承認。

▲桃園市林姓男子去年服役期間上網認識男大生，相約見面出遊，林卻在車上露鳥還強拉男大生撫摸挨告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲周男辯稱，當時意識斷片，只是想打招呼。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

同事A稱，當時周男表示喝醉了，不記得發生什麼事情，但兩人談話過程中，周男蠻清醒的，也知道要如何回答問題，走路並沒有搖晃，不像是喝醉的人會出現的狀態。

根據監視器畫面，周男以左手手指「迅速擦過」小君臀部，小君嚇到立刻轉頭看向周男，然而，雙方對到眼，周男卻無任何回應，對此，法官認為，若周男真的要打招呼，兩人對眼後，怎會全無回應，再加上臀部非我國一般正常社交禮儀觸摸之身體部位，周男真的想打招呼，沒必要碰觸臀部，因此認定周男辯詞不可採。

台北地院審酌上述說詞、監視器畫面，認定周男蓄意性騷擾犯行，考量他至今仍未與小君達成和解、賠償任何損害，且小君自案發當日遭襲臀後，太過驚嚇、害怕而無法上班，心理明顯受到影響，最終周男被依性騷擾罪，判刑3月，得易科罰金18萬元，併科罰金5萬元，全案仍可上訴。

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