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被罵「有病趕快看醫生」… 她怒告護理師公然侮辱敗訴！法官：這是專業判斷

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▲▼生氣,憤怒,罵,兇。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲邱女與小花在路邊爆發口角衝突，邱女脫口「有病趕快看醫生」挨告公然侮辱，但法官判無罪。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／台北報導

台北一名邱姓女護理師因為機車停放位置、牽車方式與女子小花（化名）爆發口角，她突然脫口一句「有病趕快看醫生」，引發小花不滿，事後雙方鬧上警局，邱女被依公然侮辱起訴。對此，台北地院認為，邱女當下口吻為專業人員之判斷「小花恐有精神問題」，且無其他證據佐證有侮辱之意，因此判邱女無罪，全案仍可上訴。

判決指出，整起事件發生於2019年9月4日晚間，邱女與小花於新店區民權路與中正交岔路口因為停車問題，爆發口角衝突，小花指控，邱女說出「有病趕快看醫生，這個東西趕快弄一弄」，有侮辱她的意思，因此決定提告。

邱女坦承確實說過該句話，但辯稱當時狀況是，她的機車沒有碰撞到小花的車，小花卻要求她賠償，她認為小花可能有情緒困擾或精神問題，才會說「有病趕快看醫生，這個東西趕快弄一弄」，強調主觀上並無侮辱小花的意思。

檢方於公訴內容提到，邱女為大專程度之護理人員，應該知道「有病趕快看醫生」用語，在現實社會文化有「瘋子」、「神經病」、「腦袋有問題」等針對性、侮辱的意思。

然而，法官卻認為，邱女是依護理專業養成、職業訓練，以及日常生活累積經驗，對停車碰撞這樣的「生活小事」，感到心生不悅而出言指責，邱女也覺得雙方爭執沒有大到必須報警的程度，認為小花反應異與常人，因此台北地院最終判邱女無罪，全案仍可上訴。

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