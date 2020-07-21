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養了50年魚⋯他「一輩子就為虱目魚打拼」感動登最大賣場　最好吃的不是魚肚

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▲▼家樂福台南虱目魚塭。（圖／記者蕭筠攝）

▲台南養殖虱目魚魚塭。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／嘉義報導

有著「故鄉魚」之稱的虱目魚，鮮美的魚肚肉無論是用烤的或煎的，都是不少人激愛的美食之一，事實上，台灣養殖虱目魚已有300多年歷史，從早期的淺坪式粗糠養殖到現在深水式養殖，光是產能就提高10倍之多。

位於台南有位養殖虱目魚超過50年的陳清岳，從販售魚飼料到自己投入養殖、加工通通一手包辦，其出產的虱目魚獲得家樂福嚴選認證，有產銷履歷可以完整溯源，即日起就可以在大賣場吃到鮮美冷藏、冷凍虱目魚了，他也用台語笑說：「一直以來都是為了虱目魚打拼，我的魚仔最好吃。」

▲▼家樂福台南虱目魚塭。（圖／記者蕭筠攝）

▲陳清岳（左）從小跟著父親一同養魚。

陳清岳從小跟著父親養魚，長大後兼做福壽飼料代理商，但為落實一條龍，從販售飼料給漁民，漁民養殖成熟的虱目魚再由其收購，終於在民國87年成立洽通實業股份有限公司，同年開啟第一條虱目魚生產線，就為將每一條肥美虱目魚效益發揮到最大，包括去鱗、去頭等分切到最有價值的虱目魚肚、有著「虱目魚魚菲力」的魚背肉等，通通需要人工處理，現在工廠約1天產出1萬5千隻魚左右，還要去魚刺，費工繁瑣。

陳清岳自3年前與家樂福合作販售虱目魚，終於在今年獲得其CQL認證成為嚴選虱目魚，CQL強調全程可溯源，且需使用植物性飼料養殖以及不使用抗生素，陳清岳兒子陳偉丞驕傲的說：「其實最難的不是認證過程，而是把魚養的好吃，但我們一直都在做相同的事情，對我們來說不難。」他也指出，虱目魚只怕冷、怕沒有氧氣並沒有太多病害，而如何養得肥美最重要的關鍵是飼料來源、水質控管以及產品檢測，把每一道關卡做好，虱目魚就會好吃。

▲▼家樂福台南虱目魚塭。（圖／記者蕭筠攝）

▲虱目魚撈起後直接送到加工廠處理。

▲▼家樂福台南虱目魚塭。（圖／記者蕭筠攝）

▲每一尾虱目魚都又大又肥美。

陳偉丞更表示「魚不是活的最好。」冷鏈技術才是重點，將從魚塭捕獲的活跳跳虱目魚快速送至加工廠，再迅速進行分切動作，接著以低溫40度進行急速冷凍，就是希望擺脫消費者購買商品角度，因此成為家樂福CQL產品後，每一隻魚都可以掃QR cord溯源，從而得知自己選擇的虱目魚是從哪個魚塭出產，中間進行什麼動作等，完全不用擔心來源不明。

陳偉丞也分享虱目魚最好吃的部位就是魚背肉「魚柳」，可是有著「虱目魚魚菲力」稱號，每條虱目魚只有2條魚柳，且沒有任何魚刺，無論是裹粉酥炸或是煮粥，還是放進義大利麵裡頭都極其美味，魚肉又Q又軟嫩，而魚皮適合煮魚皮湯，或是川燙後冰鎮再沾五味醬等，另外魚肚是最多人吃的部位，包括乾煎、煮湯、烤通通都很讚，但若是買了整隻虱目魚就屬紅燒最好吃。

▲▼家樂福台南虱目魚塭。（圖／記者蕭筠攝）

▲每一尾虱目魚都可以溯源。

即日起在家樂福量販、便利購通通可以買到有著「家樂福嚴選」標誌的冷藏虱目魚肚、虱目魚全魚，還有冷凍去刺虱目魚肚、魚柳、魚皮以及全魚去刺。

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