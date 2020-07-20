相差20歲！天菜牛郎拒陪睡…55歲大姐氣炸追進電梯「一口猛咬耳朵」他嚇壞逃命

▲新竹一名熟女要小她20歲的牛郎陪睡，否則不給坐檯費，遭拒後竟「出嘴咬人」。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者戴若涵／綜合報導

新竹一名55歲的熟女小凡（化名）前往一間牛郎店消費，見到小她20歲的帥牛郎阿俊（化名）驚為天人，想將對方帶出場陪睡，威脅阿俊若不從就不給坐檯費，但阿俊堅定賣笑不賣身，小凡遭拒後竟氣炸追進電梯內猛咬阿俊的手臂及耳朵，嚇得對方伸手將她推倒，日前2人皆被依傷害罪嫌起訴。

阿俊指控，2019年9月13日深夜他與小凡在牛郎店唱歌，2人一路歡唱到隔天清晨5時許，結束過後他向小凡收取坐檯費1萬多元，沒想到小凡竟表示，要阿俊「回家陪睡才給錢」，但他堅持賣笑不賣身，當面拒絕小凡。

但小凡不甘遭到拒絕，竟然出手拉扯，見阿俊掙脫還一路追進電梯內，張口就往阿俊耳朵一口咬下，又猛咬阿俊的手臂、揮拳痛揍他後腦杓。阿俊見情況不妙，使勁將小凡推開，一見到電梯門打開，便拔腿狂奔逃跑。事後阿俊收到小凡傳來的LINE，內容指出，他出手打小凡的過程，全被電梯內監視器給捕捉下來，小凡將會提告。阿俊為了自保，隨即前往醫院驗傷，先報警提告。

警方獲報後，通知小凡到案說明。小凡表示，是阿俊先積欠債務，她詢問對方何時還錢時，阿俊不回答，她才稱乾脆從檯費裏頭扣，不料，阿俊一聽竟出手推倒她，還搶了她的錢就跑，她才會追進電梯內堵人，過程中阿俊曾出手打她2巴掌，又踹她一腳，她也要告阿俊傷害。檢方勘驗各項事證及兩造說法後，依傷害罪嫌分別將2人起訴。

發現年輕的小祕密！

【更多新聞】

國道殺妻！狠夫當2歲兒面「猛刺7刀」噴血…見跳車再「高速撞輾」：給她教訓



最高紀錄「1年只洗1次」！妻洗澡要花6hrs…他忍14年崩潰：噁臭黑癬堵住排水孔



盜男神照約砲！他騙「戴眼罩」運動…20歲妹啪到一半見不同人崩潰：噁心肥宅