影／外國情侶遭砂石車逼車！「民情不同」遭罵翻…集集分局道歉：加強取締告發

記者徐愷昕／南投報導

比利時情侶檔Youtuber「Naick & Kim」從花蓮太魯閣往南投日月潭路上，連續遭砂石車惡意逼車，孰料，集集分局副分局長竟表示砂石車並未危險駕駛，還稱可能外國人不了解台灣民情，引發大眾怒火。面對此風波，集集分局20日發新聞稿向大眾致歉，同時也承諾後續將根據影片內容查證違規事實，據以告發。

▲南投警積極取締砂石車違規。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲砂石車惡意逼車。（圖／翻攝自Youtube「Naick & Kim」）

透過旅遊Youtuber方式呈現的比利時情侶檔Naick和Kim，因2019新型冠狀病毒（COVID-19）影響而滯台4個月，13日卻因從花蓮太魯閣到南投日月潭路上，遇到砂石車從後方緊貼「幾乎要碰上保險桿」，和從左側逼車超越，而在台灣小有名氣。因為除了兩人在影片裡表達的憤怒外，平日對交通有感的眾多台灣網友更大罵砂石車駕駛，「丟臉丟到國外」。

集集分局第一時間知情後，立即通知員警到Naick和Kim的粉專留言致歉，表示執法決心，並獲得該對外國情侶善意回應。沒想到19日副分局長陳志文受訪時，說已經觀看影片確認過，認為砂石車並沒有惡意逼車危險駕駛，只是單純要超車，才會因此讓情侶檔感覺貼比較近，「我看影片是覺得還好啦，可能外國人覺得砂石車的民情不一樣。」

該回應瞬間惹怒大眾，對此，集集分局20日發新聞稿，針對副局長陳志文的發言及用詞致歉，同時也承諾，後續將根據影片內容查證違規事實，據以告發，未來也將規劃專案取締，以遏止砂石車違規行為。

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▲南投警積極取締砂石車違規。（圖／記者白珈陽翻攝）

集集分局再表示，即起將強化執行取締砂石車超速、超載、闖紅燈、砂石滲漏、違反禁駛、爭道行駛等違規，並針對魚池鄉台21線往返埔里、日月潭砂石車違規行為，採每日不定時段，針對砂石車易肇事違規路段，以測速及攔停告發方式，強力執法，期待能有效防制砂石車違規、肇事發生。

分局長康健浚指出，今年上半年本局共計取締砂石車違規271件，取締件數較去年同期243件，增加28件，其中以違反禁駛規定、超速、超載較多，顯見分局執勤一直以來都沒有鬆懈過，而針對這次國際旅客在台遇到的事件，目前已提醒所屬業者及司機，切勿有惡意逼車、違規駕駛等行為。

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