　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

影／外國情侶遭砂石車逼車！「民情不同」遭罵翻…集集分局道歉：加強取締告發

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者徐愷昕／南投報導

比利時情侶檔Youtuber「Naick & Kim」從花蓮太魯閣往南投日月潭路上，連續遭砂石車惡意逼車，孰料，集集分局副分局長竟表示砂石車並未危險駕駛，還稱可能外國人不了解台灣民情，引發大眾怒火。面對此風波，集集分局20日發新聞稿向大眾致歉，同時也承諾後續將根據影片內容查證違規事實，據以告發。

▲▼南投警積極取締砂石車違規。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲南投警積極取締砂石車違規。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲砂石車惡意逼車。（圖／翻攝自Youtube「Naick & Kim」）

▲砂石車惡意逼車。（圖／翻攝自Youtube「Naick & Kim」）

透過旅遊Youtuber方式呈現的比利時情侶檔Naick和Kim，因2019新型冠狀病毒（COVID-19）影響而滯台4個月，13日卻因從花蓮太魯閣到南投日月潭路上，遇到砂石車從後方緊貼「幾乎要碰上保險桿」，和從左側逼車超越，而在台灣小有名氣。因為除了兩人在影片裡表達的憤怒外，平日對交通有感的眾多台灣網友更大罵砂石車駕駛，「丟臉丟到國外」。

集集分局第一時間知情後，立即通知員警到Naick和Kim的粉專留言致歉，表示執法決心，並獲得該對外國情侶善意回應。沒想到19日副分局長陳志文受訪時，說已經觀看影片確認過，認為砂石車並沒有惡意逼車危險駕駛，只是單純要超車，才會因此讓情侶檔感覺貼比較近，「我看影片是覺得還好啦，可能外國人覺得砂石車的民情不一樣。」

該回應瞬間惹怒大眾，對此，集集分局20日發新聞稿，針對副局長陳志文的發言及用詞致歉，同時也承諾，後續將根據影片內容查證違規事實，據以告發，未來也將規劃專案取締，以遏止砂石車違規行為。

►偷偷分享少女秘密！

▲▼南投警積極取締砂石車違規。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲南投警積極取締砂石車違規。（圖／記者白珈陽翻攝）

集集分局再表示，即起將強化執行取締砂石車超速、超載、闖紅燈、砂石滲漏、違反禁駛、爭道行駛等違規，並針對魚池鄉台21線往返埔里、日月潭砂石車違規行為，採每日不定時段，針對砂石車易肇事違規路段，以測速及攔停告發方式，強力執法，期待能有效防制砂石車違規、肇事發生。

分局長康健浚指出，今年上半年本局共計取締砂石車違規271件，取締件數較去年同期243件，增加28件，其中以違反禁駛規定、超速、超載較多，顯見分局執勤一直以來都沒有鬆懈過，而針對這次國際旅客在台遇到的事件，目前已提醒所屬業者及司機，切勿有惡意逼車、違規駕駛等行為。

►二手票券豐富你的生活

ET快訊
苦主曝光！郵局領到2張「半截三倍券」…無奈說話了
大飛管太寬…吳宗憲狠嗆「關你什麼事」：難怪楊晨熙不嫁！
21歲妹辭掉工作「改當狗」　月收入破百萬
快訊／新北大雷雨…他修屋頂「從3層樓高」墜落！頭部變形亡
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中男大白天喝醉拿酒瓶砸傷人　見警飆罵五字經！下秒被壓制帶回

台中一中生遭控「笑女嬰是狗」...父親氣炸狂追！校長、主任教官出面回應了

胡睿兒撿屍夜店妹「樓梯間性侵」判2年定讞　明早10點入監

怕造成更多傷亡…2飛官「180度左轉」墜機殉職！簡妻淚：以你為榮　遺體今相驗

影／外國情侶遭砂石車逼車！「民情不同」遭罵翻…集集分局道歉：加強取締告發

台東市區大貨車「翹孤輪」　疑車身過重跌入下水道挖的深坑

快訊／新北大雷雨...三重工人修屋頂「慘從3層樓高」墜落！　頭部變形亡

台南「假三倍券」疑雲　南檢籲民眾提告：立即分案偵辦

苗縣議員江村貴涉貪案　剩餘1300萬元交代不清！苗檢追加起訴

「穩賺不賠的香港彩票」台東女提8萬要匯香港　警攔阻保住辛苦錢

熱狗木柵豪宅內部曝光！！　驚人玩具牆...報復性公開傢俱價錢

夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

萬人登島「懲罰澎湖」43年新高！　業者曝心聲：盼補助避開最旺季節

情侶看電影遭前排怒控狂踢椅背 後方女客爆氣回嗆：我男友腳長！

3D列印動森「魚缸造型悠遊卡」骨舌魚逼真重現！友人狂喊強

楊謹華自爆曾和工作人員試床戲　試完被換角...電影院外大哭

張藝興VS.鍾漢良《美少女戰士》battle　跳一跳..小哇向前撩了小綿羊

工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

熊熊被分屍！2歲萌娃崩潰狂打母　生日驚喜→驚嚇媽笑：太殘忍嗎

秦昊曝汪小菲「這樣」差別待遇兒女！　難得撒嬌媽媽…她好開心：全身酥了～

台中男大白天喝醉拿酒瓶砸傷人　見警飆罵五字經！下秒被壓制帶回

台中一中生遭控「笑女嬰是狗」...父親氣炸狂追！校長、主任教官出面回應了

胡睿兒撿屍夜店妹「樓梯間性侵」判2年定讞　明早10點入監

怕造成更多傷亡…2飛官「180度左轉」墜機殉職！簡妻淚：以你為榮　遺體今相驗

影／外國情侶遭砂石車逼車！「民情不同」遭罵翻…集集分局道歉：加強取締告發

台東市區大貨車「翹孤輪」　疑車身過重跌入下水道挖的深坑

快訊／新北大雷雨...三重工人修屋頂「慘從3層樓高」墜落！　頭部變形亡

台南「假三倍券」疑雲　南檢籲民眾提告：立即分案偵辦

苗縣議員江村貴涉貪案　剩餘1300萬元交代不清！苗檢追加起訴

「穩賺不賠的香港彩票」台東女提8萬要匯香港　警攔阻保住辛苦錢

為什麼商家要推滿千送百？全台首創「購物心理測驗」　你買的可能是「安全感」

西甲／梅西25球連4季奪金靴！7度獲獎史上第1　「更想要聯賽冠軍」

退休準備大幅提早到30世代！　「股債」打敗定存成養胖老本首選

北韓金正恩想提升「戰鬥力」！美軍先發制人...派RC-135W偵察機探虛實

立法院處理「國民法官法」　朝野今不斷電表決至晚上12點

陸航特殉職2飛官解剖　軍方：全力配合完成法定程序

「全身纏膜」挺屍病床！　印尼新冠亡者驚悚慘況曝光

東林經營權之爭延燒　董座顏德新：針對不實指控將採法律行動

資深媒體人楊盛昱「接任世新大學副校長」！校方引進好萊塢級教學設備

酒心智庫邀台灣藝術家聯名限量「單桶原酒」！傾力打造酒標　展現台灣之美

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

社會熱門新聞

南投驚傳14人遭廁所偷拍！Cos攝影師認錯了

老公准許解放「別跟我爸就好」！人妻3縣市玩翻

上秒還牽手…女友遭貨車撞亡！他抱遺體哭吼

新北女一年洗一次澡　夫忍13年求離婚

23歲男撞爛瑪莎拉蒂　家世被起底

蚵仔煎一日狂賣400份　廚師黑背景揭穿

中一中生笑女嬰是狗　店家遭網友恐嚇

南投4星民宿爆偷拍　攝影師「爆哭現身道歉」

初次諮詢就激戰！律師搞大人妻肚遭停職半年

183男看電影「踢到椅子」　前座男回頭怒嗆

殉職飛官高嘉隆女友　捧遺照護他上車

軟爛夫19年不工作！乾淨衣物上拉屎

酒空大鬧油飯早餐　闆娘遭拉髮拖行

砂石車惡意逼車比利時情侶檔！南投警1句話網炸鍋

更多熱門

相關新聞

快訊／南投八通關古道22人遭蜂螫傷

快訊／南投八通關古道22人遭蜂螫傷

南投縣信義鄉八通關古道20日中午11時許，發生一起事故，事發當時有10男、12女，共計22人遭蜂螫傷，目前都均已被送往醫院救治。此外，消防也已通報玉管處、派出所等前往登山口管制。

南投色影師爆哭道歉後上工掌鏡　禰豆子現身：沒影響

南投色影師爆哭道歉後上工掌鏡　禰豆子現身：沒影響

南投4星民宿爆偷拍　攝影師「爆哭現身道歉」

南投4星民宿爆偷拍　攝影師「爆哭現身道歉」

砂石車惡意逼車比利時情侶檔！南投警1句話網炸鍋

砂石車惡意逼車比利時情侶檔！南投警1句話網炸鍋

比利時情侶遭逼車　南投警要查了

比利時情侶遭逼車　南投警要查了

關鍵字：

比利時情侶砂石車逼車南投集集分局取締

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

上原亞衣痛揭「百人斬感謝祭」血汗拍片內幕！

中油頭獎20萬加油金得主出爐！快找出六月份發票對對看

南投驚傳14人遭廁所偷拍！Cos攝影師認錯了

老公准許解放「別跟我爸就好」！人妻3縣市玩翻

上秒還牽手…女友遭貨車撞亡！他抱遺體哭吼

新北女一年洗一次澡　夫忍13年求離婚

威力彩破20.8億！最旺四星座曝光

民怨「三倍券騙局」實際0！神邏輯網看呆

兒3歲仍不婚！林辰唏霸氣：他13個乾媽都是T

首爾市長「歡樂組」曝！逼女秘書量血壓+拿內褲

陳小春被狂罵半年不忍了！

短褲妹爬山遇「熊抱」嚇傻！大腿險被咬

吃太辣喝水沒用！醫揭「解辣飲料Top4」　第1名網激推：超有效

兒孤單下床抱狗酣睡　畫面融化媽

男客肖想無套按摩妹　1句話遭斥噁心

更多

最夯影音

更多
熱狗木柵豪宅內部曝光！！　驚人玩具牆...報復性公開傢俱價錢

熱狗木柵豪宅內部曝光！！　驚人玩具牆...報復性公開傢俱價錢
夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

萬人登島「懲罰澎湖」43年新高！　業者曝心聲：盼補助避開最旺季節

萬人登島「懲罰澎湖」43年新高！　業者曝心聲：盼補助避開最旺季節

情侶看電影遭前排怒控狂踢椅背 後方女客爆氣回嗆：我男友腳長！

情侶看電影遭前排怒控狂踢椅背 後方女客爆氣回嗆：我男友腳長！

3D列印動森「魚缸造型悠遊卡」骨舌魚逼真重現！友人狂喊強

3D列印動森「魚缸造型悠遊卡」骨舌魚逼真重現！友人狂喊強

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面