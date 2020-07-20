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Cos界「好拍聖地」爆偷拍…4星民宿淪陷！老闆兒今照常拍　Coser曝：不受影響

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▲Cos界「好拍聖地」爆偷拍…4星民宿淪陷！攝影師今天照常拍　Coser曝：不受影響。（圖／記者白珈陽攝）

▲攝影師針對偷拍一事道歉，20日照常為Coser進行拍攝。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽、林昱萱／南投報導

南投一間在cos界相當有名的民宿，卻傳出偷拍事件，經確認有14人因此受害，而涉嫌偷拍的民宿老闆也於20日與爸爸一起出面落淚道歉。據了解，發生這起風波後，民宿的退訂率也因此高達五成。不過，也有Coser表示，覺得不受影響。

據了解，民宿老闆兒子是cos界小有名氣的攝影師，沒想到卻被抓包在戶外公廁裝設針孔偷拍，造成14人受害，而他也於20日在父親的陪同之下出面道歉，「對於這次犯下的錯誤，感到非常後悔，對不起所有信任我們的人，真的非常抱歉」。

▲▼裝針孔在民宿偷拍，Cos攝影師鞠躬道歉。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲Cos攝影師鞠躬道歉。（圖／記者白珈陽翻攝）

此外，受到此風波的影響，退訂率也因此高達5成，但仍是有部分Coser不受此風波影響，照常到此地進行拍攝，而攝影師也於受訪之後，為部分Coser進行拍照。另外，對於兒子在戶外廁所裝設偷拍器械一事，民宿老闆也表示，「以後絕對不會再發生這樣的事情，這也都是我的管理不當、教導無方，才會造成這樣錯誤的行為。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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