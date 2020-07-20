南投4星民宿爆偷拍...攝影師「爆哭現身道歉」！70歲爸鞠躬扛責：是我教導無方

記者白珈陽、林昱萱／南投報導

南投一間在cos界相當有名的民宿，卻傳出偷拍事件，經確認有14人因此受害，而涉嫌偷拍的民宿老闆兒子也坦承，自己確實架設針孔攝影機偷拍。對此，他也於20日與爸爸一起出面落淚道歉，「對於這次犯下的錯誤，感到非常後悔，對不起所有信任我們的人、來這邊拍照的人，真的非常的抱歉」。

▲裝針孔在民宿偷拍，攝影師鞠躬道歉。（圖／記者白珈陽翻攝，下同）

據了解，民宿老闆兒子是cos界小有名氣的攝影師，沒想到卻被抓包在戶外公廁裝設針孔偷拍，造成14人受害。對此，他也坦承偷拍的行徑，並於20日與老爸一同現身道歉。此外，70歲的老父一肩扛起責任，除了與兒子一同鞠躬道歉以外並說，「我覺得非常愧疚，對我們觀光業造成影響，我要對廣大的社會大眾以及跟以前曾經來住過的客戶、朋友，對你說一聲，非常抱歉。」

老闆提到，「以後絕對不會再發生這樣的事情，這也都是我的管理不當、教導無方，才會造成這樣錯誤的行為。」而他也表示，「以後會加強管理，對於來拍照的朋友有被拍到，除了抱歉以外，我們盡可能給精神賠償」。另外，老闆的女兒也替爸爸喊冤表示，「我哥當下就在警局坦承，很多人在網路攻擊我父親，但這件事他從頭到尾都不知道，房務都是我在整理，我哥哥只負責外面那部分、拍攝的部分。」

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