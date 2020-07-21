外遇生子長到13歲才挨告　跑船夫嘆：兒子結婚我還把房間讓給他

記者黃翊婷／綜合報導

姚姓人妻不滿鄭姓丈夫外遇，還和小三生下一子，後來甚至搬出去同居，氣得提告離婚。雖然鄭男堅稱過年、兒子結婚時都有回家探望，但並未否認外遇生子的事，再加上一對兒女出庭作證，最後慘被妻子「放生」。

▲鄭男坦承曾與外遇對象生下一子。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案無關）

姚婦在判決書中主張，和丈夫是在1978年間結婚，婚後育有4名子女（現皆已成年），然而丈夫多年來無心照顧家庭，除了鮮少返家，還會惡言相向，甚至屢次傳出和小三在外同居生子，考量到這段夫妻關係已經名存實亡，這才決定提告離婚。

鄭男則辯稱，十多年前的確有外遇一名外籍移工，孩子現在約13、14歲，住在越南，「我是在2、3年前搬出去的，因為工作是跑船，就在漁港附近租房子，我工作都是晚上出門，不能互相吵到睡覺，為了方便才在外租屋」、「兒子結婚後我把原本的房間讓給他住，家裡就沒有房間了」、「我過年、兒子結婚時都有回家探望」。

▲鄭男聲稱是為了工作方便，才在漁港附近租屋。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

不過，兩人的女兒出庭證稱，父親已經搬出去9年，大概4、5年前除夕有回來吃晚飯，這幾年過年都沒有回來；兒子也提到，「我在2018年回家裡住，到現在只看過父親10次，久久一次，他都是回家拿東西就走，沒有在家睡覺，而且我結婚之後家裡還有其他空房間可以使用」。

新竹地院法官認為，兩位證人是夫妻倆的親生子女，衡諸常情，應該不會蓄意聯手杜撰情節，因此採信他們的證詞，加上鄭男並未否認外遇生子，光是這件事就足以造成雙方婚姻產生破綻，最後裁定准許姚婦的請求，判兩人離婚，全案仍可上訴。