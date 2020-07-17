　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

人夫生5寶後結紮！2年後「老婆又懷孕」…連跑2醫院一驗：精蟲數0　頭頂綠爆

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

車震。（圖／達志／示意圖）

▲人夫結紮2年後妻子竟懷孕了，讓他連跑2醫院檢驗，反而揭露超綠真相。（圖／達志／示意圖）

記者戴若涵／嘉義報導

嘉義一名人夫因為已經跟妻子育有5個小孩，決定進行結紮手術，不料，妻子竟還是懷孕了，讓他決定到醫院檢查，結果一連跑了2家醫院卻發現，自己是「無精蟲症」、「精蟲數為0」，根本沒有生育能力，逼問妻子才知道自己戴了一頂大大的綠帽，讓他大受打擊，決定提告求償300萬元，日前法院判決出爐！

人夫主張，與妻子婚後育有3子1女，加上與前妻所生的長子，一家七口和樂融融，由於家裡已經有5個小孩，他2017年決定到醫院進行結紮手術避孕，孰料，2019年間老婆卻驗出已懷孕8周，他趕緊到醫院檢查，但結果出爐自己是「無精蟲症」，他為了確認，又到另一間醫院檢查，結果出爐「精蟲數為0」。

人夫大受打擊，不斷追問妻子，對方才坦承2019年8月10日有跟其他人車震，但始終不願意透露對象到底是誰，他直到開庭才知道小王的真面目，讓他身心痛苦異常，被最親密的人背叛的夢魘揮之不去，尤其推算老婆肚裡的小孩受精時間，性交絕不只8月那一次，決定向妻子及小王請求連帶賠償精神撫慰金300萬元。

小王辯稱，當是與人妻是酒後發生性行為，姦情曝光後導致兩個家庭失和，自己也丟了工作，請法院依法斟酌精神撫慰金，自己會進最大的可能賠償；人妻則稱，老公求償金額太多，目前他只有打零工，沒有錢賠償。嘉義地方法院審理後，判人妻與小王應連帶賠償30萬元，可上訴。

發現年輕的小祕密！

【更多新聞】

國道殺妻！狠夫當2歲兒面「猛刺7刀」噴血…見跳車再「高速撞輾」：給她教訓

戰搜直升機墜毀「2飛官殉職」！少校留下4歲女、1歲兒…網不捨狂湧臉書：R.I.P

高雄大東公園廁所「鮮血流出」！民眾聽女子哀號聲嚇壞…警消破門搶救

ET快訊
兒子沒選上投手…台南父怒打投手爸　再抄球棒「斷他手」
野生辜莞允白沙灣「水中半球狂晃」！　KID一看噴火了
人夫生5寶後結紮　2年後「老婆又懷孕」…連驗2醫院：精蟲數0
三倍券才到手46分鐘！　他「all in威力彩」結局出爐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

5道防賊門窗變鐵棺材！雲林平房暗夜惡火　屋主蜷縮門後成焦屍

2英勇飛官殉職／高嘉隆弟換臉書封面照　淚喊：哥我想你，不要調皮快回家

兒子當不成少棒投手…火爆父打傷投手爸　再抄球棒「斷他手」

人夫生5寶後結紮！2年後「老婆又懷孕」…連跑2醫院一驗：精蟲數0　頭頂綠爆

墜機畫面曝光！「垂直墜毀」地面…濃煙大火瞬間炸出　2飛官殉職

猥褻2繼女還酸「住校是想勾搭有錢人」　狼父悲慘結局出爐

保管人犯原子筆被判違法　曾有女檢被攻擊...怒嗆：法官好運沒遇到

「你們都要害我啦！」高雄男持刀亂揮　家人嚇壞報警求救

快訊／高雄男不甩「居家檢疫」爽上舞廳！高市府重罰100萬

台南市警局長布達交接　新局長詹永茂上任視事

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

真理褲妹澆你怎麼幫怕水貓洗澡　誘導+蓮蓬頭慢慢澆…不再戰爭

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

強迫症的天堂❤滿滿透明立方體　手工切冰塊！網：可以看一整天

男選手模仿鄧紫棋…本尊一合唱都認證！　鐵肺歌后PK郎朗「誰浮誇」ＸＤ

鄧倫密室逃脫「被NPC凶到結巴軟腳」　楊冪機智使出「軟綿音撒嬌」過關了！

學會「搭搭搭」3步伐對手秒滑倒！　他拍籃球教學萬人朝聖：動作超細

這種守備~~洪總表情包又來啦

5道防賊門窗變鐵棺材！雲林平房暗夜惡火　屋主蜷縮門後成焦屍

2英勇飛官殉職／高嘉隆弟換臉書封面照　淚喊：哥我想你，不要調皮快回家

兒子當不成少棒投手…火爆父打傷投手爸　再抄球棒「斷他手」

人夫生5寶後結紮！2年後「老婆又懷孕」…連跑2醫院一驗：精蟲數0　頭頂綠爆

墜機畫面曝光！「垂直墜毀」地面…濃煙大火瞬間炸出　2飛官殉職

猥褻2繼女還酸「住校是想勾搭有錢人」　狼父悲慘結局出爐

保管人犯原子筆被判違法　曾有女檢被攻擊...怒嗆：法官好運沒遇到

「你們都要害我啦！」高雄男持刀亂揮　家人嚇壞報警求救

快訊／高雄男不甩「居家檢疫」爽上舞廳！高市府重罰100萬

台南市警局長布達交接　新局長詹永茂上任視事

完整名單曝光！蔡英文提名27位監委　全數獲立院表決通過

陳芳語比基尼邪惡視角照曝光　「由下往上」渾圓美胸全看光！

汪農場裡放繩「突然衝出公路」　飼主車陣中後悔：高估牠穩定性

不捨自宅遭法拍！董座出手償債　姊弟撕破臉局面暫落幕

蘇友辰／除了刑事審判　「陪審制」何妨另起爐灶

【廣編】2020微風南山之夜　匯聚國際獨家精品齊寵客

認了有整型「把鼻子砍掉重練」藏心疼真相　阿沁嫩妻近照曝…2年前臉才動3手術！

智崴i-Ride 5D飛行環遊世界　全台首映《飛越澳洲》、《飛越加拿大》

「三倍券當結婚禮金」友情會破裂嗎？內行曝2點犯大忌：氣你一輩子

湯姆漢克斯：骨頭就像蘇打餅！　揭妻患新冠細節…下床嘔吐「只能用爬的」

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

社會熱門新聞

百億大亨剩8萬再次白手起家　3年拚出億萬身價

辣妹直白Diss：你沒有女友，這需求正常

墜機畫面曝光！「垂直墜毀」地面　2飛官殉職

飛官探雙親5天後殉職　超強經歷曝

快訊／雲林民宅驚傳火災...屋主成焦屍

國動辱瑀熙百人斬　判拘役30日定讞

80歲老翁山區採菇失足生憾事

八百壯士突襲立院　吳斯懷等13人起訴

小黃醉駕逆向上道　聯結車英勇對撞擋下他

怕傷害下方民宅民眾…2飛官左轉180度迫降重落地殉職

人夫結紮後老婆又懷孕！跑2醫院一驗「精蟲數0」頭頂綠爆

殉職飛官今年想婚　教友PO照悼念

內湖大直地主家產被正宮搬光　高嘉瑜出面了

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

更多熱門

相關新聞

小三發大財！「靠這招」賺2000萬

小三發大財！「靠這招」賺2000萬

《刑法》通姦罪被大法官宣告違憲，焦慮的元配擔憂權益不保，相關案件諮詢量大幅增長！由資深司法記者蘇位榮主持的《行動法庭》，週二（14）邀請家事專業律師蘇家宏和徵信社執行長謝智博，深度分析通姦罪除罪前後的差異。

小三辣嗆正宮陪產檢　結局神展開

小三辣嗆正宮陪產檢　結局神展開

竹科鮮肉戀上熟女人妻　慘簽200萬和解

竹科鮮肉戀上熟女人妻　慘簽200萬和解

瀑布前肉體交錯！他爽傳「愛不完」　正宮見下空傻了

瀑布前肉體交錯！他爽傳「愛不完」　正宮見下空傻了

姊弟戀人夫傳裸照秀身材　結局出爐

姊弟戀人夫傳裸照秀身材　結局出爐

關鍵字：

無精蟲症車震外遇

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

糗！法拍求分割共有老透天　一拍竟殺出外人搶下

月收6000萬正妹直播主輕生死亡！爆偷吃小王

熊貓「24秒連吃2口」真相逆轉！　外送員還原現場

百億大亨剩8萬再次白手起家　3年拚出億萬身價

辣妹直白Diss：你沒有女友，這需求正常

6泰人自台返國發高燒　進一步檢測

不會調冷氣溫度　「一看遙控器」網秒點破

三倍券到手！他all in威力彩結局出爐

消費券VS.三倍券！1亮點後者完勝：不敢花

威力彩頭獎破20億！網友砸13萬全槓龜

黃曉明傳婚變Angelababy　官司判決書洩真相

董至成哽咽首揭離婚進度！

IT妹爽中4億！2年後近況曝...網搖頭

墜機畫面曝光！「垂直墜毀」地面　2飛官殉職

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆
真理褲妹澆你怎麼幫怕水貓洗澡　誘導+蓮蓬頭慢慢澆…不再戰爭

真理褲妹澆你怎麼幫怕水貓洗澡　誘導+蓮蓬頭慢慢澆…不再戰爭

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面