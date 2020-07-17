人夫生5寶後結紮！2年後「老婆又懷孕」…連跑2醫院一驗：精蟲數0　頭頂綠爆

▲人夫結紮2年後妻子竟懷孕了，讓他連跑2醫院檢驗，反而揭露超綠真相。（圖／達志／示意圖）

記者戴若涵／嘉義報導

嘉義一名人夫因為已經跟妻子育有5個小孩，決定進行結紮手術，不料，妻子竟還是懷孕了，讓他決定到醫院檢查，結果一連跑了2家醫院卻發現，自己是「無精蟲症」、「精蟲數為0」，根本沒有生育能力，逼問妻子才知道自己戴了一頂大大的綠帽，讓他大受打擊，決定提告求償300萬元，日前法院判決出爐！

人夫主張，與妻子婚後育有3子1女，加上與前妻所生的長子，一家七口和樂融融，由於家裡已經有5個小孩，他2017年決定到醫院進行結紮手術避孕，孰料，2019年間老婆卻驗出已懷孕8周，他趕緊到醫院檢查，但結果出爐自己是「無精蟲症」，他為了確認，又到另一間醫院檢查，結果出爐「精蟲數為0」。

人夫大受打擊，不斷追問妻子，對方才坦承2019年8月10日有跟其他人車震，但始終不願意透露對象到底是誰，他直到開庭才知道小王的真面目，讓他身心痛苦異常，被最親密的人背叛的夢魘揮之不去，尤其推算老婆肚裡的小孩受精時間，性交絕不只8月那一次，決定向妻子及小王請求連帶賠償精神撫慰金300萬元。

小王辯稱，當是與人妻是酒後發生性行為，姦情曝光後導致兩個家庭失和，自己也丟了工作，請法院依法斟酌精神撫慰金，自己會進最大的可能賠償；人妻則稱，老公求償金額太多，目前他只有打零工，沒有錢賠償。嘉義地方法院審理後，判人妻與小王應連帶賠償30萬元，可上訴。

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