澎湖監獄驚傳1個月死4人　監委申請自動調查

▲澎湖監獄傳出一個月4人死亡。（圖／翻攝澎湖監獄網站）

記者楊亞璇／台北報導

澎湖監獄今年6月，1個月內傳出4名收容人死亡，監察院21日表示，監察委員王幼玲、王美玉、高涌誠申請自動調查，了解澎湖監獄的戒護管理措施有無疏失。

監察院指出，法務部矯正署澎湖監獄於今年6月計有4名受刑人於1個月內死亡，包括在舍房上吊自縊、誤食除鏽劑死亡、因肝腫瘤病症住院病故、心肌梗塞送醫不治等，其中誤食除鏽劑的收容人不斷痛苦拍牆呼救，管理員卻只入內要求收容人在床上躺好不要亂動，最後收容人倒地不動才被送醫。

監察委員王幼玲、王美玉、高涌誠表示，究竟澎湖監獄的戒護管理措施有無疏失？針對突發的急救事件能否即時應變處理？相關標準作業流程有無檢討改進之必要？攸關受刑人之基本人權，有深入調查了解之必要。

日前一名60多歲游姓女收容人在收容房內，因誤食除鏽劑不斷痛苦求救，直到深夜11時才被送醫，但已晚了一步。根據監視器畫面，只見她當時不斷在地上打滾，還拍打牆壁、撥對講機求救，但管理員只要求她在床上躺好，後來就沒了動靜，送醫時已氣絕。



家屬表示，游女是酒駕輕罪，6月11日入監只為了抵扣罰鍰，14日卻接獲所方通知指她輕生。家屬認為，她不可能自殺，一看監視器畫面，怒控所方疏失提出國賠。對於家屬指控，所方回應，全案已進入司法程序，將尊重判決，不便發表意見；另也加強巡邏密度及加裝監視器，避免再發生憾事。