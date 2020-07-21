男性新冠肺炎「死亡率更高」還不愛戴口罩！　盤點原因曝光

▲研究顯示，男性比較不喜歡戴口罩。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）在世界各地仍在大流行當中，所以依賴口罩防護仍是相當重要的例行公事，但是有研究顯示指出，相較於女性，男性穿戴口罩等個人防護用品的意願較低，儘管男性感染新冠肺炎的死亡率明顯更高。

根據英國BBC報導，英國密德薩斯大學（Middlesex University）經濟學高級講師卡帕拉羅（Valerio Capraro）和美國國家數學科學研究所的加拿大數學家巴塞羅（Hélène Barcelo）對男性行為的最新分析發現，男性不僅不願意戴口罩，他們還認為戴口罩「讓人丟臉、不酷，而且是軟弱的象徵」。

▲男性經常過度自信，認為自己不容易受到病毒影響。圖為巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）宣布確診，突然把口罩摘下。（圖／路透）



2500名參與調查者在回答外出參加社交活動或是與他人見面時是否會考慮戴口罩時，女性回答願意戴口罩的人數幾乎是男性的2倍。卡帕拉羅博士補充說，男性不愛戴口罩的主要原因之一是和女性相比，他們更容易相信自己不大會受新冠病毒的影響。

對於防範新冠肺炎的另一項基本衛生習慣「勤洗手」，數據也顯示，女性的表現優於男性，有65%的女性表示自己勤洗手，只有52%的男性表示自己有勤洗手的習慣。

皮尤研究中心（Pew Research Center）還研究美國的政治傾向與性別，對於戴口罩這件事所造成的影響，有76％的民主黨支持者稱他們「絕大多數場合」會戴口罩，這一比例在共和黨支持者中只有53％。共和黨支持者中女性戴口罩的比例為68％，但男性只有49%。

哥本哈根大學的行為科學家格雷弗特（Christina Gravert）對男女在戴口罩方面的差異並不感到意外，因為大量學術論文表明，男性和女性對待風險的態度似乎不同，包括在普遍戴口罩的亞洲國家，也存在性別差異。

▲行為學家認為，男人可能更自私，所以宣傳應該強調戴口罩是保護自己。（圖／路透）



格雷弗特強調，如果男性不願戴口罩的主要問題是過於自信，那麼就讓數據和事實說話，讓男性知道他們比女性更容易遭受新冠肺炎的嚴重後果，這樣做可能有助於他們接受戴口罩，「如果我們承認男性可能更自私，那宣傳戴口罩時更應該強調它可以保護你自己，而不是他人」。

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