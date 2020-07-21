　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

男性新冠肺炎「死亡率更高」還不愛戴口罩！　盤點原因曝光

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲圖為川普3月在北卡羅來納州夏洛特的造勢現場。（圖／達志影像／美聯社）

▲研究顯示，男性比較不喜歡戴口罩。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）在世界各地仍在大流行當中，所以依賴口罩防護仍是相當重要的例行公事，但是有研究顯示指出，相較於女性，男性穿戴口罩等個人防護用品的意願較低，儘管男性感染新冠肺炎的死亡率明顯更高。

根據英國BBC報導，英國密德薩斯大學（Middlesex University）經濟學高級講師卡帕拉羅（Valerio Capraro）和美國國家數學科學研究所的加拿大數學家巴塞羅（Hélène Barcelo）對男性行為的最新分析發現，男性不僅不願意戴口罩，他們還認為戴口罩「讓人丟臉、不酷，而且是軟弱的象徵」。

▲巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）宣布確診，突然把口罩摘下。（圖／路透）

▲男性經常過度自信，認為自己不容易受到病毒影響。圖為巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）宣布確診，突然把口罩摘下。（圖／路透）

2500名參與調查者在回答外出參加社交活動或是與他人見面時是否會考慮戴口罩時，女性回答願意戴口罩的人數幾乎是男性的2倍。卡帕拉羅博士補充說，男性不愛戴口罩的主要原因之一是和女性相比，他們更容易相信自己不大會受新冠病毒的影響。

對於防範新冠肺炎的另一項基本衛生習慣「勤洗手」，數據也顯示，女性的表現優於男性，有65%的女性表示自己勤洗手，只有52%的男性表示自己有勤洗手的習慣。

皮尤研究中心（Pew Research Center）還研究美國的政治傾向與性別，對於戴口罩這件事所造成的影響，有76％的民主黨支持者稱他們「絕大多數場合」會戴口罩，這一比例在共和黨支持者中只有53％。共和黨支持者中女性戴口罩的比例為68％，但男性只有49%。

哥本哈根大學的行為科學家格雷弗特（Christina Gravert）對男女在戴口罩方面的差異並不感到意外，因為大量學術論文表明，男性和女性對待風險的態度似乎不同，包括在普遍戴口罩的亞洲國家，也存在性別差異。

川普戴口罩。（圖／路透）

▲行為學家認為，男人可能更自私，所以宣傳應該強調戴口罩是保護自己。（圖／路透）

格雷弗特強調，如果男性不願戴口罩的主要問題是過於自信，那麼就讓數據和事實說話，讓男性知道他們比女性更容易遭受新冠肺炎的嚴重後果，這樣做可能有助於他們接受戴口罩，「如果我們承認男性可能更自私，那宣傳戴口罩時更應該強調它可以保護你自己，而不是他人」。

►「毛孔吸塵器」Kiehl's白泥特價990元！

►票券換東森幣加碼1.5倍！輕鬆三步驟請點我

ET快訊
英國宣布：與香港引渡協議即刻起「無限期暫停」
威力彩頭獎槓龜！確定46連槓　下期上看25億元
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

男性新冠肺炎「死亡率更高」還不愛戴口罩！　盤點原因曝光

牛津大學疫苗「可產生免疫反應」！　9月能生產100萬劑

安倍邀習近平「國賓身分訪問」　62％日本人：應該取消

快訊／「有2500萬人染疫」總統突自爆...伊朗衛生部緊急回應！

快訊／英國外相宣布：與香港引渡協議即刻起「無限期暫停」

糗！　美2議員錯發合照哀悼民權鬥士路易斯

臉書社群仇恨言論控制失敗　外媒：迪士尼砍廣告經費

脫光衣服供教練狂摸…集合被揍到噴血　人權觀察揭日本體育界「體罰」黑幕

戴套上陣「老婆還是中獎」！　他驚覺不單純...衝浴室竟見「滿滿貓抓痕」

以為快遞敲門！美聯邦法官住家遭槍擊　兒子一開門直接被命中心臟

工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

鄭元暢見許瑋甯「烘蛋全焦」笑翻！　評價好友牌烤肉…「叫外賣」ＸＤ

KID帶百萬相機下潛13米　蘭嶼祕境公開...超級美!!!

「漸凍人」深夜搭公車慘遭丟包！電動輪椅僅剩一格電他路邊崩潰

楊冪捍衛公司「撂狠話」秒KO沈騰！　甜唱《Mojito》遭何炅淘汰傻眼惹

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

夏日吃驚的關鍵秘密！全台竟只有3%的人知道！

邱宇辰吹麵粉超快完勝KID！！　「成績8比0」吳宗憲：毛弟你太屌

男性新冠肺炎「死亡率更高」還不愛戴口罩！　盤點原因曝光

牛津大學疫苗「可產生免疫反應」！　9月能生產100萬劑

安倍邀習近平「國賓身分訪問」　62％日本人：應該取消

快訊／「有2500萬人染疫」總統突自爆...伊朗衛生部緊急回應！

快訊／英國外相宣布：與香港引渡協議即刻起「無限期暫停」

糗！　美2議員錯發合照哀悼民權鬥士路易斯

臉書社群仇恨言論控制失敗　外媒：迪士尼砍廣告經費

脫光衣服供教練狂摸…集合被揍到噴血　人權觀察揭日本體育界「體罰」黑幕

戴套上陣「老婆還是中獎」！　他驚覺不單純...衝浴室竟見「滿滿貓抓痕」

以為快遞敲門！美聯邦法官住家遭槍擊　兒子一開門直接被命中心臟

黑絲襪網美交大街訪「幾歲破處」　電子所宅男請求：可以踩我嗎？

龍洞夜潛回家！海水腳印跟進房內…他拍暗處「驚見人臉」網全傻了

驚動郭台銘！陸企立訊蠶食台廠　鴻海董事長下令「提高警戒」

深夜最新！諾蘭《TENET天能》無限期撤檔　《厲陰宅3》延期至2021年

中職／選秀正常舉行沒縮水　吳志揚：全世界唯一

男性新冠肺炎「死亡率更高」還不愛戴口罩！　盤點原因曝光

中職／王維中首位大聯盟狀元　合約有機會破郭泓志紀錄

牛津大學疫苗「可產生免疫反應」！　9月能生產100萬劑

男大生潑化骨水殺老翁…悲曝「舍友性侵」求交保　法官裁定出爐

中職／高中生選秀成主角　23人獲選史上最多

比賽挖洞！底迪「狗魂上身」神壓制　歐告輸得灰頭土臉...網笑：這4戰爭

國際熱門新聞

即／英國宣布：即起中止引渡香港

短褲妹爬山遇「熊抱」嚇傻！大腿險被咬

翁「垂頭癱死博愛座」乘客伴屍數小時

戴套上陣老婆還是懷孕！他衝浴室驚見「滿滿貓抓痕」

人權觀察：日體育界虐待兒童盛行

即／「2500萬人染疫」...伊朗衛生部急回應

幼貓遭虐殺　他冷血看貓活活燒死

美法官住家遭槍擊　兒死亡夫送醫

殺6童挖心燉湯補身　泰食人魔乾屍將火化

新郎喝爛醉！新娘仍「1夜激戰3次」叫整晚

自家比特犬暴衝撕咬　女嬰傷重亡

日本政府出資157億要求57企業「遷出中國」

邀習訪問　日民調：6成認應取消

新冠亡者「全身纏膜」慘況曝光

更多熱門

相關新聞

牛津疫苗免疫反應　9月生產百萬劑

牛津疫苗免疫反應　9月生產百萬劑

英國牛津大學研發新冠肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗傳捷報，人體實驗結果顯示疫苗可以觸發免疫反應，試驗者在注射疫苗後，體內可以產生對抗冠狀病毒的抗體與T細胞。

即／「2500萬人染疫」...伊朗衛生部急回應

即／「2500萬人染疫」...伊朗衛生部急回應

香港病例暴增！張文宏分析關鍵

香港病例暴增！張文宏分析關鍵

薛凱琪曾與新冠確診者合照！檢測報告出爐

薛凱琪曾與新冠確診者合照！檢測報告出爐

邊境什麼時候解封？陳時中給答案

邊境什麼時候解封？陳時中給答案

關鍵字：

新冠肺炎武漢COVID-19男性口罩BBC

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

同事掉進「麵筋原料罐」中！　6人絕望死亡

上原亞衣痛揭「百人斬感謝祭」血汗拍片內幕！

老公准許解放「別跟我爸就好」！人妻3縣市玩翻

全家到小琉球玩！他訂民宿被扣1萬8

即／英國宣布：即起中止引渡香港

即／威力彩頭獎未送出　確定46連槓

篠崎泫認了錄《玩很大》不敢穿這樣！

兒3歲仍不婚！林辰唏霸氣：他13個乾媽都是T

短褲妹爬山遇「熊抱」嚇傻！大腿險被咬

跑山遇頭獎「刮中雪佛蘭超跑」　騎士恐賠到脫褲

翁「垂頭癱死博愛座」乘客伴屍數小時

安心亞8年前「秘婚對象」曝光：他對我超好

戴套上陣老婆還是懷孕！他衝浴室驚見「滿滿貓抓痕」

三浦春馬印鈔23年　網爆2原因逼絕路

人權觀察：日體育界虐待兒童盛行

更多

最夯影音

更多
工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景
威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」

威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

鄭元暢見許瑋甯「烘蛋全焦」笑翻！　評價好友牌烤肉…「叫外賣」ＸＤ

鄭元暢見許瑋甯「烘蛋全焦」笑翻！　評價好友牌烤肉…「叫外賣」ＸＤ

KID帶百萬相機下潛13米　蘭嶼祕境公開...超級美!!!

KID帶百萬相機下潛13米　蘭嶼祕境公開...超級美!!!

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面