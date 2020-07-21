牛津大學疫苗「可產生免疫反應」！　9月能生產100萬劑

▲牛津大學疫苗研發傳捷報，初步臨床試驗顯示可產生免疫反應。（資料照／路透社）



記者王致凱／綜合報導

英國牛津大學研發新冠肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗傳捷報，人體實驗結果顯示疫苗可以觸發免疫反應，試驗者在注射疫苗後，體內可以產生對抗冠狀病毒的抗體與T細胞。

綜合路透社、英國廣播公司（BBC）報導，牛津大學和阿斯特捷利康（AstraZeneca）藥廠合作研發一款實驗性新冠病毒疫苗AZD1222，開發進度號稱全球最快，成功在早期臨床試驗中產生免疫反應，並且沒有引起嚴重副作用，有望在年底前後投入使用。

根據研究團隊發表在《刺胳針》（The Lancet）期刊上的試驗結果，試驗結果發現，接受兩劑疫苗的受試者免疫反應最為強烈。雖然有70％的人接種該疫苗之後出現發燒或頭痛等副作用，但可以透過一般止痛藥治療，未發現其他危險副作用。

牛津大學教授吉爾伯特（Sarah Gilbert）表示，「在確定疫苗是否有助於控制COVID-19大流行之前仍有許多工作待完成，但這些早期結果讓疫苗投入生產的目標有望實現。」

報導指出，在1077名受試者參與的試驗中顯示，疫苗注射後能夠在體內產生對抗冠狀病毒的抗體與T細胞，不過疫苗是否能提供人體足夠保護仍屬未知，還要進行更多臨床試驗驗證。英國政府已經訂購了1億劑疫苗。

牛津大學疫苗研發團隊成員希爾（Adrian Hill）表示，先前預估在9月前能生產一百萬劑疫苗，鑑於目前的研發規模，這樣的目標似乎太被低估了，但仍取決於後期試驗的進度。

他補充說，「顯然在九月份大約能生產一百萬劑。疾病的發生率比產能的增長要難預估，也就是疫情何時才會走到終點。」

BBC報導指出，雖然至今的研究結果顯示疫苗有望用來對抗新冠病毒，但目前仍無法證明該疫苗有助於預防感染新冠病毒，或是減緩患者症狀。將有超過1萬名受試者參與英國下一階段臨床試驗。

雖然有聲音呼籲進行「挑戰試驗」，意即讓受試者故意感染新型冠狀病毒，以測試疫苗效果，但由於新冠病毒疾病目前缺乏有效治療手段，此舉仍有倫理道德上的爭議。

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