邊境什麼時候解封？陳時中給答案：除非疫苗問世，不然代價太高

▲陳時中坦言，以現階段來看，邊境開放代價太高，除非疫苗問世。（資料照／記者洪巧藍攝）



記者柯振中／綜合報導

新冠肺炎疫情在全球延燒，儘管台灣確診人數較少，仍不能鬆懈。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也坦言，以現階段來看，國內可以開放旅行，但邊境何時開放，仍不確定，除非世界疫情趨緩，或是疫苗問世，否則的話代價太高了。

陳時中接受三立節目《新台灣加油》訪問時指出，目前台灣已有93天沒有出現本土確診案例，社區相當安全，但仍會有境外移入的病例出現，意味著境外有風險。

請繼續往下閱讀...

他提到，隨著國內疫情趨緩，防疫不可能總是用同一套，會在相對安全的條件下，慢慢開放商業、文化等交流，但如果是旅行為目的，他短期之內不會同意，因為代價太高了。

▼陳時中指出，在相對安全的條件下，會對慢慢開放商業、文化等等交流，但邊境不會這麼快解封。（資料照／記者洪巧藍攝）



至於美國疫情為何如此嚴重？陳時中指出，由於美國中央政府與州政府存在競合關係，衛生健康相關法令的決定權在地方政府手中，各地防疫步調不同，但土地是相連的，雖然台灣的中央、地方也有競合關係，但指揮中心有想辦法說服各地方首長，步調較為一致。

對於「日本第二波開放名單」中有台灣一事，陳時中說明，相比之下，台灣的壓力會變大，民眾執意要前往，也沒辦法嚴令禁止，只能事後進行檢疫工作，不過，還是要看日本政府的做法，「我覺得日本提出來的方法，我們應該是可以談的，因為日本的方法很嚴格。」

►「毛孔吸塵器」Kiehl's白泥特價990元！

►票券換東森幣加碼1.5倍！輕鬆三步驟請點我