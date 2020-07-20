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香港病例暴增！陸專家分析關鍵　「低水平病情」社會經濟成本會更高

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▲新冠肺炎,新冠病毒,香港。（圖／達志影像／美聯社）

▲香港今（20）日新增73名病例。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱茀濱／綜合報導

針對香港近期大爆發的第三波新冠肺炎疫情，新冠肺炎醫療救治上海專家組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏認為，香港沒有像北京、烏魯木齊一樣迅速擴大檢測，採取的策略是「應症就診」，相把病情控制在「低水平」而非「清零」的理念，但這樣的措施所帶來的長期波動，反而會使「社會經濟成本」更高。

張文宏日前在微博發文稱，之前北京和烏魯木齊陸續出現確診者後，當地政府都迅速重拳出擊，展開了大排查，結合流行病學調研和全面排摸，快速採取了精準的「應檢盡檢」，其背後正是「我國政府『零遺漏』、『持續接近零病例』的決心。」

張文宏續指，反觀香港採取的卻是「應症就診」，這其實是香港將病情控制在「低水平」而非「清零」的理念，雖然對於短期醫療資源的耗費是相對少的，但是由此帶來的疫情長期波動導致的「社會經濟成本」可能會更高。

張文宏強調，從目前北京、烏魯木齊市的經驗來看，「我們目前所採取的快速反應、精準防控與動態『清零』的防控措施，已經能夠保證當地在3至4週後基本恢復正常生活。而這，肯定是目前對於我國最優的解法。」

▲▼上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（圖／上海市衛健委）

▲張文宏。（圖／上海市衛健委）

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