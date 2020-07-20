全家到小琉球玩！他刷卡訂民宿「秒被扣1萬8」…住房網站一聽失聯

▲男子與家人到小琉球玩，訂民宿卻被訂房網站亂扣款。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／柯振中報導

「處理一個月了還沒處理好…。」台北一名男子6月計畫與家人前往小琉球遊玩，因此上了某家住宿網站訂民宿，訂完房間不久，他發現被信用卡扣款1萬8000元，讓他相當傻眼，打去民宿詢問，竟然發現訂了3間房，讓他馬上向住宿網站反應，沒想到超過一個月都還沒處理好，公司的態度讓他氣炸。

這名男子在臉書社團「爆料公社」中分享，他6月要與家人前往小琉球遊玩，因此上了某家訂房網站，預定一家四人房，沒想到訂完房間不久，他收到帳單，才發現被扣了1萬8000元。

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這讓男子感到相當奇怪，打電話向信用卡公司詢問，發現這筆錢是「訂房網站扣款」的，是某家民宿的預定訂單，「重點是我連預定這間民宿都沒有，也沒有訂單編號，也沒有訂房確認通知，就莫名奇妙被扣了一萬八。」

打到扣款民宿確認，他的資料的確有留下，該家民宿指出，男子不僅下了訂單，還訂了三間四人房，讓他忍不住吶喊，「X北，我家四個人，在同一個晚上是要定三間四人房是要幹嘛。」

▼男子家中只有4個人，訂房網站卻誤植3間四人房的訂單，害他被扣1萬8000元。（示意圖／ETtoday資料照）



確認完畢，男子致電訂房網站，客服人員也立刻向他道歉，承認是系統錯誤，導致誤扣款項，並承諾42小時內會回覆。沒想到，男子一等就是一周，讓他相當傻眼，再度回撥，對方說「72小時內會回覆」，結果依然沒有任何進度、訊息，直到7月19日仍然沒有處理好，至今已經一個多月。

無言的經過讓男子相當感嘆，訂房網站的效率也讓他無言，「我沒預定住宿也沒有訂單編號，然後莫名奇妙被扣款一萬八千塊，還一個晚上給我訂三間！」

眾多網友看完詭異經過，紛紛在下面留言，「所以我只訂現場付款的，不然現在網路刷卡不放心」、「現在有很多可以到現場再付款的，可以考慮訂那間飯店或訂房app」、「平台跟民宿都會互推，所以不建議用刷卡付費，目前的住宿平台很爛，個資也容易外流。」

此外，還有不少網友看完男子的經歷，也回覆「曾經遇過類似事件」，也是透過該網站訂房，結果付了錢卻沒訂單，若要打電話到客服，一訂要得到滿意的答覆，才能掛掉電話，否則對方根本不會處理。

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▼男子早就與訂房網站反應，至今仍未處理完成。（圖／翻攝《爆料公社》）

