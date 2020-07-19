「罷王」720赴中選會遞交提議人名冊　支持者：中壢人讚啦！

▲「罷王」720赴中選會遞交提議人名冊。（圖／翻攝自罷免王浩宇臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

「罷免王浩宇」粉專19日PO出訊息宣稱，罷王行動發起人唐平榮、總部發言人邱仁德及團隊志工，20日將前往中選會，遞交提議人名冊與提議書，送件後將會馬上開始佈局第二階段連署活動，接下來也會致力讓大眾了解王浩宇過去的脫序言行，以及衝刺群募集資。

▲支持「罷王」網友留言「等第二階段連署，迫不及待，辛苦了！」。（圖／翻攝自罷免王浩宇臉書）

罷王粉專PO出將到中選會遞交提議人名冊與提議書的訊息後，支持網友紛紛留言：「中壢人選擇是對的，讓中壢也成民主聖地」、「讓問政品質更好、更有好的建設」、「中壢人民我們絕對一致團結，一心支持罷免到底」、「等第二階段連署，迫不及待，辛苦了！」、「什麼時候能投呀？」、「快的話年底」、「此時覺得中壢人，讚啦！」、「罷免製造社會對立，抹黑造謠的…」。

「罷免王浩宇」發言人邱仁德說，罷王團隊預計會先送出3650份連署，假如中選會審核後，有剔除到不夠法定份數，還有10天時間能夠補件，總部還有近5,000份預備著，隨時可進行補件。

罷王團隊也感謝在定點連署站和總部輪班收件的志工夥伴，指出他們僅花了一週左右的時間，就收集到第一階段足夠數量的提議人連署，但為了展現中壢人的決心，在一個月內蒐集將近9,000份的提議人連署。

・消除暗沉、補水鎮定