快訊／蔡英文下達「4大任務」 力邀國民黨推動廢除監察院

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨全代會19日下午登場，這次主題訂為「團結台灣、前進世界」，總統兼任民進黨主席蔡英文發表談話。她在致詞中提到民進黨當前的4個任務，喊話國民黨一起推動廢除考試院和監察院。

蔡英文在致詞時表示，這次以黨主席身分向大家談話，不是來接受掌聲的。總統選舉已經過了，今年在疫情中看到大家的團結，防疫至今台灣度過許多難關，當前課題是振興經濟，這幾天看到各地人潮湧現，有人潮就有商機，看起來振興這件事有好的開始，要謝謝蘇貞昌帶領的政院團隊和柯建銘帶領的立院團隊。

蔡英文說，因為有他們努力攜手，有政府會做事，讓台灣克服一關又一關的挑戰，「我要提醒大家，防疫好不代表人民對每一項政績都買單，我清楚民調起起落落，如果滿足於此刻的成果，可能隨時失去人民支持，就像一開始我說的，我們不是來歡呼慶祝，執政重重考驗，我們的一言一行都影響人民對民進黨招牌的印象。」

蔡英文指出，有兩個基本價值重申，清廉、勤政、愛鄉土是民進黨不變的承諾，長久以來這個承諾記在心裡，才能得到人民支持，「今天全面執政，社會上許多人用全面執政全面貪腐大做劇本，我們要時刻提醒自己價值，這個劇本不會成真。」

蔡英文強調，民進黨不能安於現狀，必須再一次為台灣思考，未來二十年，甚至三十年的願景。因此，要求黨的智庫和政策會，要集結全黨之力，為未來二、三十年的台灣社會與國家發展，訂定新的願景。

▲民進黨全代會。（圖／記者周宸亘攝）

蔡英文也替民進黨下達四個任務。第一個，民進黨要堅持改革、說到做到，「改革曾經讓我們受傷，但我們並沒有因此而退縮，堅持理念、調整節奏，最終改革還是會看到成果。當前的台灣，最重要的改革項目之一，就是憲政改革。怎麼讓國家治理更有效率？怎麼讓民主參與落實在生活當中？這將是憲改的當務之急。」

蔡英文指出，除了朝野有共識的十八歲公民權，近來在野黨也同意要推動的廢考監，這都可以優先進行。也要盡快提出黨版修憲方向，讓立法院黨團可以在修憲委員會中，有更多討論的基礎。

蔡英文向國民黨喊話，「我也要懇請在野黨，一起珍惜這個憲政的「憲法時刻」。有不同的政治意見，是民主的常態；但意見不同，不該成為讓改革停滯不前的原因。相反的，正是因為意見相左，彼此琢磨出來的共識，才顯得珍貴。」

第二個任務，蔡英文強調民進黨要培養青年，為國舉才。上一次的大選，民進黨招募了許多優秀的年輕人，因為他們的參與，競選團隊、黨務工作、到候選人本身，都有了新的思維、新的氣象。過去兩個月，黨部也積極推動青年入黨，創下兩週增加兩千名黨員的紀錄。

蔡英文說，「但我們很清楚，執政需要更多人才。除了選舉幹部和政治幕僚，我們也要在各個專業領域，培養更多有能力、有現實感，願意跟我們一起為理想打拚的好人才。我們不只是要徵詢他們的意見，更要讓他們參與執政歷練，讓他們成為接班梯隊，為台灣的未來，留下更長遠的資產。」

第三個任務，蔡英文指出，民進黨要深化民主，在國際變局中守住台灣價值。這一次的疫情當中，台灣用好表現證明了我們的民主體制很成熟，能夠在災難當前時，有效率的化解危機。「民主」就是台灣最閃亮的一塊招牌，也是我們「前進世界」時最重要的一把鑰匙。

蔡英文提到，但是在未來幾年中，台灣民主面對的外部挑戰依然艱鉅。看看鄰近的香港，自由與人權正受到強力的衝擊。「這個時候，我要再次重申，自由、民主和人權，是台灣最重要的價值。民進黨既然是執政黨，就有責任守護台灣價值，不對威權低頭，不對恐嚇屈膝。」

蔡英文說，「民主進步」，從來都不只是這個黨的名稱，而是要為台灣守護的價值。民進黨作為經歷過威權打壓，參與過民主進程的政黨，也會把台灣實踐民主的經驗，貢獻給國際社會，並給予爭取民主的香港朋友更多溫暖。

蔡英文強調最後一個任務，也是今天聚集在這裡，要共同打氣的，就是眼前關鍵的任務，民進黨要打贏補選，重新找回高雄的光榮，「在我身邊的，是我們的高雄市長候選人陳其邁。兩年前，他跌了一跤。但他承擔起各種冷嘲熱諷，接下副閣揆的擔子，重新振作起來。」

蔡英文替陳其邁打氣，「現在，爬起來的其邁、2.0的其邁，有機會再次競選，爭取高雄人的支持。各位同志，我們一定要全力幫其邁選贏、選好。兩年拚四年，把高雄的光榮找回來，把失落的市政補起來，大家準備好了沒？」