台南藍營爆有民眾收到「假三倍券」　要蘇貞昌為糟蹋人民下台

▲台南市國民黨團爆料有民眾收到假「三倍券」，提醒商家及民眾注意此一問題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

三倍券讓民怨爆了！台南市議會國民黨團20日上午指出，接到民眾陳情，辛苦小店業者拿到「假三倍券」，黨團怒批民進黨三倍券搞得天怒人怨，經濟還沒振興，假三倍券卻在市面流通，行政院成了三倍券印製單位，中央銀行是廢了嗎是？藍軍議員要求蘇貞昌為糟蹋人民的三倍券引咎下台！

台南市國民黨團書記長王家貞，帶領蔡淑惠、李中岑、許至椿、盧崑福議員召開「大官冷氣房決策，小民酷暑天排隊，民進黨，你很爽嗎？」記者會，現場看板秀出兩則打油詩，抒發人民的怨嘆，內文分別是：「這也算台灣之光．台灣振興消費券破金氏世界紀錄，1、全世界最低金額的發放；2、全世界最高成本的發放；3、全世界最耗人力的發放；4、全世界最慢的發放；5、全世界最複雜的發放；6、全世界最不方便的發放；7、全世界最侷限的發放；8、全世界最好笑的發放」。

「三倍振興券有感、給的不乾不脆、領的十分受罪、用的支離破碎、吹的四海祥瑞、先支一千套兌、無法找零不退、現在還在討論、皇恩浩蕩、小民有罪。」

王家貞指出，荒謬絕倫的三倍券連民進黨自己人都不支持，王世堅還說蘇貞昌皇恩浩蕩，國民黨團接獲陳情，小商家原以為三倍券會帶來及時雨，讓他們生意好一點，沒想到收到的三倍券經台灣銀行鑑定是假的，還有超商店員忘了收回條，自己要倒貼賠償，只好請警方找人，打油詩真的說出人民的心聲。

蔡淑惠說，她去美容院，美容院拒收三倍券，既不便民，店家又拒收怎叫振興券，台南警察局動用6百多人次的警力，約佔全體六分之一維護，沒想到新任警察局長詹永茂，不體恤下屬，新官上任就放話，若有槍擊案發生，轄區分局長下台。





蔡淑惠怒嗆好大的官威，詹永茂是因為台南槍擊案而上台，現在6分之1警力用來維安三倍券，若發生槍擊案，請因槍擊案上台的詹局長自動下台。

許至椿表示，蘇貞昌因為自己金孫在學校沒冷氣吹，才大放送在全國學校裝冷氣，但地方要拿出配合款，由此可見，民進黨完全如法苦民所苦，毫無同理心，所以糟蹋人民納稅錢、讓老人家在烈日下排隊數小時也不心疼，國際觀光客進不來，單靠三倍券怎能振興經濟。

李中岑也開嗆，安南區老人多好多人都來服務處訴苦不知如何領三倍券，更離譜的是，選民也有人拿到假三倍券，氣得跟她投訴，生意沒賺到錢，還惹了一身腥，被銀行打槍，什麼看一看、摸一摸、轉一轉辨別防衛有甚麼用，所以現在很多安南區業者都在門口貼出拒收三倍券的告示，民進黨中央從口罩到三倍券，一再糟蹋鄉親，怒火已經在燃燒。

盧崑福則轟民進黨將率無能累死三軍，不要說老人家不知三倍券真假，連他也不知真假，在野黨一再要求不要做就是一意孤行，民進黨看到人民的辛苦嗎？究竟把台灣人當成甚麼？

王家貞表示，三倍券不但沒有振興到經濟，市面上還假三倍券流通？行政院還是印製單位，民進黨是把發行有價證券的中央銀行廢了嗎？國民黨團要求蘇貞昌為這荒謬絕倫的三倍券自動下台！

國民黨團指出，陳情收到假券民眾不願出面作證，黨團目的是要提醒，要宣導商家，要注意這一個假券問題。惟台南市警方尚無接受到民眾假三倍券報案。台南地檢署表示，假三倍券部分，並未接獲任何具體的告訴或告發。

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