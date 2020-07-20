　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台南藍營爆有民眾收到「假三倍券」　要蘇貞昌為糟蹋人民下台

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲台南市國民黨團爆料有民眾收到假「三倍券」，提醒商家及民眾注意此一問題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市國民黨團爆料有民眾收到假「三倍券」，提醒商家及民眾注意此一問題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

三倍券讓民怨爆了！台南市議會國民黨團20日上午指出，接到民眾陳情，辛苦小店業者拿到「假三倍券」，黨團怒批民進黨三倍券搞得天怒人怨，經濟還沒振興，假三倍券卻在市面流通，行政院成了三倍券印製單位，中央銀行是廢了嗎是？藍軍議員要求蘇貞昌為糟蹋人民的三倍券引咎下台！

▲台南市國民黨團爆料有民眾收到假「三倍券」，提醒商家及民眾注意此一問題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市國民黨團書記長王家貞，帶領蔡淑惠、李中岑、許至椿、盧崑福議員召開「大官冷氣房決策，小民酷暑天排隊，民進黨，你很爽嗎？」記者會，現場看板秀出兩則打油詩，抒發人民的怨嘆，內文分別是：「這也算台灣之光．台灣振興消費券破金氏世界紀錄，1、全世界最低金額的發放；2、全世界最高成本的發放；3、全世界最耗人力的發放；4、全世界最慢的發放；5、全世界最複雜的發放；6、全世界最不方便的發放；7、全世界最侷限的發放；8、全世界最好笑的發放」。

「三倍振興券有感、給的不乾不脆、領的十分受罪、用的支離破碎、吹的四海祥瑞、先支一千套兌、無法找零不退、現在還在討論、皇恩浩蕩、小民有罪。」

王家貞指出，荒謬絕倫的三倍券連民進黨自己人都不支持，王世堅還說蘇貞昌皇恩浩蕩，國民黨團接獲陳情，小商家原以為三倍券會帶來及時雨，讓他們生意好一點，沒想到收到的三倍券經台灣銀行鑑定是假的，還有超商店員忘了收回條，自己要倒貼賠償，只好請警方找人，打油詩真的說出人民的心聲。

蔡淑惠說，她去美容院，美容院拒收三倍券，既不便民，店家又拒收怎叫振興券，台南警察局動用6百多人次的警力，約佔全體六分之一維護，沒想到新任警察局長詹永茂，不體恤下屬，新官上任就放話，若有槍擊案發生，轄區分局長下台。

▲台南市國民黨團爆料有民眾收到假「三倍券」，提醒商家及民眾注意此一問題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡淑惠怒嗆好大的官威，詹永茂是因為台南槍擊案而上台，現在6分之1警力用來維安三倍券，若發生槍擊案，請因槍擊案上台的詹局長自動下台。

許至椿表示，蘇貞昌因為自己金孫在學校沒冷氣吹，才大放送在全國學校裝冷氣，但地方要拿出配合款，由此可見，民進黨完全如法苦民所苦，毫無同理心，所以糟蹋人民納稅錢、讓老人家在烈日下排隊數小時也不心疼，國際觀光客進不來，單靠三倍券怎能振興經濟。

李中岑也開嗆，安南區老人多好多人都來服務處訴苦不知如何領三倍券，更離譜的是，選民也有人拿到假三倍券，氣得跟她投訴，生意沒賺到錢，還惹了一身腥，被銀行打槍，什麼看一看、摸一摸、轉一轉辨別防衛有甚麼用，所以現在很多安南區業者都在門口貼出拒收三倍券的告示，民進黨中央從口罩到三倍券，一再糟蹋鄉親，怒火已經在燃燒。

盧崑福則轟民進黨將率無能累死三軍，不要說老人家不知三倍券真假，連他也不知真假，在野黨一再要求不要做就是一意孤行，民進黨看到人民的辛苦嗎？究竟把台灣人當成甚麼？

王家貞表示，三倍券不但沒有振興到經濟，市面上還假三倍券流通？行政院還是印製單位，民進黨是把發行有價證券的中央銀行廢了嗎？國民黨團要求蘇貞昌為這荒謬絕倫的三倍券自動下台！

國民黨團指出，陳情收到假券民眾不願出面作證，黨團目的是要提醒，要宣導商家，要注意這一個假券問題。惟台南市警方尚無接受到民眾假三倍券報案。台南地檢署表示，假三倍券部分，並未接獲任何具體的告訴或告發。

・最新、最強美白好物

ET快訊
離婚頑童小春…呆寶靜突喊：我是許太太了！　曝和前夫最新關係
快訊／午後雨彈爆發！16縣市大雨特報　大雷雨開炸新北、桃園
史上首次將無「7月颱」原因曝！　氣象局憂：不太正常
33歲台女美國中彈喪命！　警懸賞44萬緝凶
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

ET民調／兩岸若爆發衝突　40.9％願意上戰場、75.2％認同恢復徵兵制

蘇嘉全怒了！提告王育敏、羅智強、游淑慧：胡亂指控令人不齒

超萌！陳其邁競選看板成「配角」　主角是「貓」超搶戲

台南藍營爆有民眾收到「假三倍券」　要蘇貞昌為糟蹋人民下台

影／國民黨指控變「時間錯置烏龍」　蘇震清還原真相

國民黨轟陳瑩「不在場投票」有瑕疵　立法院將成立調查小組釐清

蕭美琴一週內赴美：對美關係只許成功！壓力、責任無比沉重

外交部密件曝光！國民黨控蘇嘉全、蘇震清涉入國營事業謀取私利

3700份連署送中選會！挺「罷免王浩宇」年輕人佔25％　8月辦誓師大會

國民法官法恐表決到半夜…高嘉瑜吃「皮蛋瘦肉粥」備戰　網狂問：丹丹嗎？

熱狗木柵豪宅內部曝光！！　驚人玩具牆...報復性公開傢俱價錢

夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

萬人登島「懲罰澎湖」43年新高！　業者曝心聲：盼補助避開最旺季節

情侶看電影遭前排怒控狂踢椅背 後方女客爆氣回嗆：我男友腳長！

3D列印動森「魚缸造型悠遊卡」骨舌魚逼真重現！友人狂喊強

楊謹華自爆曾和工作人員試床戲　試完被換角...電影院外大哭

張藝興VS.鍾漢良《美少女戰士》battle　跳一跳..小哇向前撩了小綿羊

熊熊被分屍！2歲萌娃崩潰狂打母　生日驚喜→驚嚇媽笑：太殘忍嗎

工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

不愧是鐵肺！鄧紫棋狂飆14秒超強高音　加碼合作郎朗、周震南《Fly Away》

ET民調／兩岸若爆發衝突　40.9％願意上戰場、75.2％認同恢復徵兵制

蘇嘉全怒了！提告王育敏、羅智強、游淑慧：胡亂指控令人不齒

超萌！陳其邁競選看板成「配角」　主角是「貓」超搶戲

台南藍營爆有民眾收到「假三倍券」　要蘇貞昌為糟蹋人民下台

影／國民黨指控變「時間錯置烏龍」　蘇震清還原真相

國民黨轟陳瑩「不在場投票」有瑕疵　立法院將成立調查小組釐清

蕭美琴一週內赴美：對美關係只許成功！壓力、責任無比沉重

外交部密件曝光！國民黨控蘇嘉全、蘇震清涉入國營事業謀取私利

3700份連署送中選會！挺「罷免王浩宇」年輕人佔25％　8月辦誓師大會

國民法官法恐表決到半夜…高嘉瑜吃「皮蛋瘦肉粥」備戰　網狂問：丹丹嗎？

籃籃寫真突破人生最大尺度　下豪語「翻面」回饋粉絲

Line要點「同意」才能繼續用…退休教授「斷訊」失500好友名單　提告結果曝

ET民調／兩岸若爆發衝突　40.9％願意上戰場、75.2％認同恢復徵兵制

湯甜、肉嫩多汁！台中向上市場鵝肉冬粉　越晚生意越好

《精神病》幕後花絮超甜！徐睿知激短裙拍戲　金秀賢一聽CUT「快步幫披外套」

「咖波」化身捷運站長！彩繪列車藏彩蛋　神秘現身高捷紅線

快訊／南投八通關古道「18人遭蜂螫傷」！急送醫救治中　登山口進行管制

韋蘭德連續3年太空人開幕戰先發　生涯第12次　

比特犬暴衝「撕咬女嬰」！她慘死自家寵物口中　生前燦笑照惹鼻酸

7/25免費索票！頑童、鼓鼓來了　北流超強卡司將嗨翻整夜

爛機車發不動！女騎士狂踩　網友笑瘋：姐妳踩的是中柱

政治熱門新聞

「同學鄙視韓國瑜」林佳新女兒5字神回！

三倍券買爆！　王浩宇曝「驚人業績」

幕後／湧言會操盤配票失準跌跤　新潮流仍是最大贏家

美國對台軍售182億愛國者飛彈延售　我軍方高層不知情

被封立院女戰神　葉毓蘭：第一次打架

快訊／蔡英文下達「4大任務」 力邀國民黨推動廢除監察院

國民黨控蘇嘉全、蘇震清涉入國營事業謀取私利

國防部駁斥誇大宣傳死難：從未造神

詐騙集團利用未成年「擔任車手」　北市警局提醒勿上當

「媽祖講成佛祖」李眉蓁怪民進黨...陳其邁批太扯：她跟韓國瑜很類似

3700份連署送中選會！挺「罷免王浩宇」年輕人佔25％　8月辦誓師大會

陳玉珍羞曝：喜歡文學氣質的男生

柯建銘：立院第二次臨會後啟動修憲

林昶佐被手襲褲袋　陳柏惟曝光關鍵影像

更多熱門

相關新聞

暑期台南就業中心4場徵才活動

暑期台南就業中心4場徵才活動

疫情解封又伴隨著畢業季來臨及學生放暑假，正是青少年打工旺季，為加速畢業新鮮人及打工族快速找到工作，勞動部雲嘉南分署台南就業中心分別於7月22日、24日、28日辦理4場次徵才活動，計有14家廠商，420個工作機會，短期計時職缺逾5成。

台南積極推動地方創生

台南積極推動地方創生

小小廚神換我當！

小小廚神換我當！

海景、公園雙景觀優勢！自備28萬買安平港區小宅　布商一口氣買8戶

海景、公園雙景觀優勢！自備28萬買安平港區小宅　布商一口氣買8戶

台南綠巨人的家　地主掛8字紅布條

台南綠巨人的家　地主掛8字紅布條

關鍵字：

台南假三倍券藍營蘇貞昌下台

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

上原亞衣痛揭「百人斬感謝祭」血汗拍片內幕！

中油頭獎20萬加油金得主出爐！快找出六月份發票對對看

南投驚傳14人遭廁所偷拍！Cos攝影師認錯了

上秒還牽手…女友遭貨車撞亡！他抱遺體哭吼

老公准許解放「別跟我爸就好」！人妻3縣市玩翻

新北女一年洗一次澡　夫忍13年求離婚

首爾市長「歡樂組」曝！逼女秘書量血壓+拿內褲

民怨「三倍券騙局」實際0！神邏輯網看呆

威力彩破20.8億！最旺四星座曝光

陳小春被狂罵半年不忍了！

兒3歲仍不婚！林辰唏霸氣：他13個乾媽都是T

吃太辣喝水沒用！醫揭「解辣飲料Top4」　第1名網激推：超有效

男客肖想無套按摩妹　1句話遭斥噁心

兒孤單下床抱狗酣睡　畫面融化媽

台中三屍凶宅住戶全跑！三溫暖9萬急售　房仲說話了

更多

最夯影音

更多
熱狗木柵豪宅內部曝光！！　驚人玩具牆...報復性公開傢俱價錢

熱狗木柵豪宅內部曝光！！　驚人玩具牆...報復性公開傢俱價錢
夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

萬人登島「懲罰澎湖」43年新高！　業者曝心聲：盼補助避開最旺季節

萬人登島「懲罰澎湖」43年新高！　業者曝心聲：盼補助避開最旺季節

情侶看電影遭前排怒控狂踢椅背 後方女客爆氣回嗆：我男友腳長！

情侶看電影遭前排怒控狂踢椅背 後方女客爆氣回嗆：我男友腳長！

3D列印動森「魚缸造型悠遊卡」骨舌魚逼真重現！友人狂喊強

3D列印動森「魚缸造型悠遊卡」骨舌魚逼真重現！友人狂喊強

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面