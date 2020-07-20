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外交部密件曝光！國民黨控蘇嘉全、蘇震清涉入國營事業謀取私利

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▲▼國民黨召開「外交部密件驚爆！國營事業被操控謀私利！？」記者會。（圖／記者張榮恩攝）

▲國民黨召開「外交部密件驚爆！國營事業被操控謀私利！？」記者會。（圖／記者張榮恩攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

國民黨文傳會主委王育敏、革實院長羅智強、副院長游淑慧20日召開記者會，指控總統府秘書長蘇嘉全、民進黨立委蘇震清叔姪可能涉及利用國營事業赴印尼私下會晤高層圖個人私利，並公布外交部密件指稱，我國駐印尼代表處2017年回報外交部指陳，我國營事業已遭中間人控制，企圖將政府部會及駐外館處排除在外以謀取個別私利。

國民黨指出，依據駐印尼代表處於2017年12月發回外交部電文，蘇震清於2017年8月初偕同中油、台糖、台鹽及唐榮等國營事業主管訪印尼，拜會印尼副總統卡拉，但卻不事先知會外交部及經濟部，蘇震清還拒絕駐印尼代表處人員協助。一個月後，時任立法院長蘇嘉全與蘇震清一同訪印尼，蘇嘉全辦公室甚至表示，「不需要駐印尼代表處接送機、參與活動或提供協助」。

▲▼國民黨召開「外交部密件驚爆！國營事業被操控謀私利！？」記者會。（圖／記者張榮恩攝）

國民黨說明，同年11月，台糖砂糖事業部執行長左希軍率團訪印，會晤印尼農業部長安南，駐外館處同樣未接獲國內通報，還是在印方主動通知後，才知道臺糖出訪；12月時，時任經濟部次長王美花訪印尼農業部長安南，安南原本堅持與王美花及駐印尼大使陳忠分開會談，後來才同意一同接見。

駐印尼代表處推測，台糖可能與印尼方面有默契，認為經濟部與外交部官員似乎沒必要參與任何會晤、評估及考察。此外，台鹽與當地企業簽署合作備忘錄時，也不通報駐外館處，同樣不邀請駐外館處參與任何會晤。

國民黨指出，蘇嘉全、蘇震清以及台糖訪問印尼，同樣透過人力仲介揚運集團董事長高壽濤安排；駐印尼大使陳忠曾經向王美花說明，我國營事業似乎已被中間人操控，「企圖將我政府相關部會及駐外館處機制排除在外、個別擊破，以遂其個別私利」，代表處並強調議，國營企業訪印活動任由中間人安排，不通報也不願讓政府官員參與及協助，「相關人士有其政經利益考量」，可能損及我國整體對外經貿談判籌碼及外交效益。

面對涉及重大弊端的密件內容，國民黨提出四大質疑，第一，蘇嘉全、蘇震清應說明，為何正式的官方會晤不事先通知外交部，還拒絕駐外館處人員參與？是在迴避什麼？且行程都是由同一家公司安排，是否有利益輸送情事？第二，外交部應說明，駐印尼代表處指證歷歷，是否真有「中間人」架空我駐外館處職能的現象？事發迄今已將近三年，如今情況又是如何？

第三，經濟部長王美花應說明，面對駐印尼大使的控訴，是否曾回報及處置？現在王美花已是經濟部長，也知道印尼的情況，是否要求國營事業改善？還是放任這種情形惡化？第四，蔡英文總統應說明，府秘書長蘇嘉全三年前被外館舉報的內容，總統是否知情？若不知道就是總統失能；若總統早已知情，卻還讓蘇嘉全當秘書長，就更為失職。

▼國民黨公布外交部密件。（圖／國民黨文傳會提供）

▲國民黨公布外交部密件。（圖／國民黨文傳會提供）

▲國民黨公布外交部密件。（圖／國民黨文傳會提供）

▲國民黨公布外交部密件。（圖／國民黨文傳會提供）

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