英擬暫停對港引渡協議　中國大使：將作出有力回擊

▲香港機場。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

中國駐英國大使劉曉明19日接受英國廣播公司（BBC）專訪，闡述中方在香港、華為等問題上的立場。他強調，中方歷來反對單邊制裁，「如果英國政府走出對中國任何個人實行制裁這一步，中國必將做出堅決有力回擊。」

劉曉明在參加「The Andrew Marr Show」節目直播專訪時，首先指出，香港《國安法》旨在恢復香港的正常社會秩序，保護的是絕大多數人的權利，針對的是極少數危害國家安全的犯罪分子。

▲中國駐英大使劉曉明（右）7月19日上BBC訪談節目與主持人互動。（圖／取自中國駐英國大使館網站）

主持人提問，北京此舉是否違反一國兩制承諾，侵蝕香港自由，劉曉明說，這些訊息是完全錯誤的，維護國家安全，歷來是中央政府的職責所在。他還反問，回歸祖國（中國大陸）23年來，香港人享受到前所未有的自由，「回歸前，他們有什麼自由？他們可以自由選舉港督嗎？末任港督還是英國政府任命的。」

針對英國可能禁止中國某些個人入境英國，也可能廢除英國和香港之間的引渡條約，劉曉明說，只有聯合國才有權力實施制裁，如果英國政府走出對中國任何個人實行制裁這一步，中國必將做出堅決有力回擊。

他舉中美關係為例，「美國制裁中國官員，中國就制裁美國參議員和官員」劉曉明還批評，英國禁止華為參與5G建設，是一個非常錯誤的決定，中方正在評估其影響和後果，直指英國失去了成為5G領軍者的機會。

新冠肺炎疫情和疫苗研發方面，劉曉明說，中國在疫苗研發上非常開放，正與包括英國在內的各國科學家展開研發合作。

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