南大首創　國中、小團隊參與英國WCCI 2020國際競賽

▲台南大學首創邀請國中、小團隊參與英國WCCI 2020國際競賽。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

國立台南大學知識應用暨網路服務研究中心，執行科技部數位經濟AI分項及產學加值計畫，與國研院人工智慧產學研聯盟、劍湖山世界、長春企管公司、高師大資訊教育中心、女媧創造機器人公司、心統科技及慶奇科技等公私團體合作，參與英國WCCI 2020國際競賽，並邀請國中、國小團隊參加，首創先例。

這次台灣參賽團隊包括：台南市仁德國小、高雄市東光國小、正興國小、鹽埕國中、陽明國中及道明中學等師生團隊，希望能夠為未來國小及國中學生的AI學習建立一個新的里程碑。其中台南市仁德國小及高雄市東光國小同學的AI-FML專題實作成果，引起英國、加拿大、美國、義大利、西班牙、法國、日本的專家學者高度關注，希望將台灣學生的學習模式提供給其他國家的中小學學生參考。

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南大知識應用暨網路服務研究中心主任李健興教授，為本次IEEE WCCI 2020競賽主席，負責國際會議競賽跨領域的溝通協調任務，國際會議於7月20日正式開幕，因疫情影響改由線上視訊方式進行，總共有12種不同的國際競賽於7月23日及7月24日在線上發表，包括演化式計算模式、類神經網路與深度學習模式及模糊運算思維與機器學習模式等三大類型。在模糊運算思維與機器學習模式領域，總共有15隊線上報名，包括：印度、義大利、立陶宛、台灣、日本與中國等團隊，有12隊完成最後的專題競賽資料及結果上傳，最後決賽將在7月24日晚上在劍湖山世界和英國主辦單位及其他國家連線進行決賽。

台南市仁德國小李培瑜校長表示，仁德國小五年級總共有6個班級參與AI-FML學習課程，經過南大團隊輔導，挑選出兩隊學生參與國際競賽，希望能夠落實學生邏輯創意設計思維及英語語言表達的國際能力，相信對參加國際競賽的學生是一個很好的學習成長歷程。

南大李健興教授表示，邀請國小及國中學生參與以碩博士及專家學者為主的IEEE WCCI 2020國際會議競賽是一個創新的想法，這個構想曾讓有些國家的教授擔心對國中及國小的學生是一個非常困難的挑戰，在英國主辦單位大會主席Amir Hussain教授的支持下，並獲得台南市教育局資訊中心及高雄市教育局資訊教育中心的設備補助，邀請國中、國小學生組隊參與，希望持續推廣人工智慧在教育上應用，讓台灣的AI-FML教育成果在國際上發光。

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