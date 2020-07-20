賴香伶「2台宣傳車」救黨員大會！勤跑桃園、新竹黨員密度高地區

▲黨員大會宣傳車。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

民眾黨將在8月2日召開黨員大會，究竟能不能挺過「滅黨危機」端看出席率，不過目前網路人數報名僅2千多人，離6千人門檻還有一段距離，令黨內十分緊張，五位黨籍立委更在自己的責任區積極宣傳。負責聯繫桃竹苗地區的民眾黨立委賴香伶更是集中火力，選定黨員人數最多的桃園，號召黨員報名黨員大會。

今立法院周邊出現民眾黨宣傳車，寫下民眾黨黨員大會宣傳資訊。據了解，賴香伶曾召開桃竹苗辦公室會議，召集地方辦公室主任與黨工一起討論，並佈達宣傳事宜，會中決定除了網路宣傳外，還是需要因應城鄉的差距，準備傳統的宣傳方式，因此出動宣傳車。

▲黨員大會宣傳車。（圖／記者楊亞璇攝）

賴香伶受訪說，8月2就是黨員大會，在桃竹苗地區有志工、黨工，在過去選舉時留下宣傳車，他們發起要用「宣傳車」宣傳黨員大會，目前有兩台宣傳車，預計一台在桃園，另一台在新竹跑，希望在桃竹苗區域宣傳，期盼他們出席黨員大會。

賴香伶表示，今天宣傳車到台北安裝喇叭，之後就開到桃竹苗宣傳，她看見報名狀況，也認為多加努力，希望透過宣傳車，將原本不曉得黨員大會的黨員召喚出來。

賴香伶桃園辦公室主任陳泓維表示，因時間比較短，主要鎖定黨員比較密集的地方，桃園全區將從南桃園開始起跑，包括中壢、平鎮、楊梅、八德，北桃園則有桃園區、龜山、蘆竹，因桃園市為黨員人數最多的區域，有超過1千多名黨員，因此會加強宣傳，再加上黨員大會場地在龜山，他們也算是地主，更需要有動員力，宣傳車本週起跑，將持續到8月2日。

陳泓維說，新竹雖為政黨票得票率最高的地方，但黨員人數並不是最高，但仍有500多人，宣傳車將會行經竹北、竹東、新竹市，苗栗部分也在規劃中，而目前新竹、苗栗都已設置服務處，並透過服務處積極拉人。除此之外，賴香伶打電話、下鄉找黨員，之後將推出宣傳紀錄片，此外，將在賴香伶的頻道上播出柯媽媽等人的宣傳片，希望黨員趕緊報名。