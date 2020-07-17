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游錫堃混亂中表決民進黨提案　民眾黨批立法院長不中立「應道歉」

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記者陳家祥／台北報導

為反對監察院長被提名人陳菊的人事案審查，立院朝野17日再度爆發衝突。民眾黨團17日在議場前召開記者會，總召賴香伶直言，游院長已經失去客觀中立主持議事的高度及能力，「希望院長很清楚對昨天的程序表達他自己的歉意」。

▲▼民眾黨發表「監院人事同意權投票態度」記者會。（圖／記者邱顯燁攝）

▲民眾黨發表「監院人事同意權投票態度」記者會。（圖／記者邱顯燁攝）

賴香伶表示，游院長是否有在議長高度主持議事、有沒有按照議事規則處理，我們表達嚴正抗議。民眾黨在15日已經發函給議事處，針對整個臨時會監察院人事案從公聽會起到審查、陳菊女士進場到昨天下午，5位委員都排好質詢的時間，可是我們一直沒有看到議長啟動開會程序，還發函議事處函詢很可惜到昨天下午都沒有收到回函。

「很可惜，昨天游院長進到議場，在喧嘩及簇擁、混亂狀況下，念了民進黨團的提案說要終止審議進行表決。」賴香伶說，民眾黨質疑這樣的程序，游院長已經失去客觀中立主持議事的高度及能力，「我們等下在議場會希望院長很清楚對昨天的程序表達他自己的歉意，因為他造成朝野更不信任彼此」。

賴香伶表示，表決程序有很多瑕疵，希望游院長能夠主持調查小組確認，昨天很多人的投票卡被收走後重插，且到底有沒有清查人數？在議事程序裡最應該堅守也最應該基本完成的。

賴香伶重申，還是認為依照職權行使法，要求審查後才能進行表決，審查後是指實質審查跟詢答，可惜國民黨造成議場無法進行詢答，應該考慮延後進行實質審查，或著再進行其他方式審查，而不是就民進黨人數多而直接進行議事程序的規劃、照表操課進行投票。

副總召張其祿則說，今天看到憲政上的亂象，民進黨用多數暴力清場，昨天用臨時提案方式幾乎就把整個我們國會中應有的職權，「再次強調，立法院職權行使法規定，關於重大人事權的審議必需經過全院委員會審查，還有被提名人的備詢，現在這地方只要用簡單的提案就直接被閹割，閹割的是整個立院的職權」。

張其祿質疑，立院是只要有多數，是不是整個立法院議事都不用運作？因為民進黨就是多數，也不用遮掩戕害民主程序的過程，因為只要是多數，反正什麼都能通過。這樣的過程是不是整個立法院只是總統府的橡皮圖章？總統府的魁儡？這樣真的是民主嗎？是民主進步黨過去堅持的價值嗎？

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