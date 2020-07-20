香港恐連2日新增確診破百！　專家示警：醫院一周內爆滿

▲香港疫情復發，情況嚴峻。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

香港正面臨「前所未見」的第三波疫情復發風險。據港媒訊息披露，今日香港將新增約100宗新冠肺炎確診或初步確診個案，顯示繼昨日全港超過100例確診後，疫情仍難以獲得控制，有專家警告，若每日新個案都達3位數，公立醫院會在一星期內爆滿。

香港《頭條日報》報導，有內部消息稱，全港20日新增約100宗新冠肺炎確診或初步確診個案。目前，位於港島的東區醫院，據報有一名54歲男病人於普通外科病房留醫6日後初步確診，相關病房需封閉，暫不接收新症，院方亦會追蹤曾與患者接觸的病人及醫護。

▲香港防疫禁令可能升級。（圖／路透）

在此之前，截至18日下午4時至19日凌晨零時，香港在8小時內新增108宗確診，讓累計個案升上1886宗（包括1宗疑似個案）。

香港特首林鄭月娥19日下午4時召開記者會時，宣布防疫新措施，包括20日起政府只提供緊急及必須服務，大部分櫃檯服務暫停，公務員在家工作，為期7日，各部門稍後會公布詳情，大約六成公務員仍須上班；將修例強制全民在室內公眾場所戴口罩；餐廳晚上禁內用的規定再延長7日等。

據了解，港府將於今天下午召開例行性疫情說明記者會，對外說明情況。林鄭月娥昨天坦言，如果疫情再進一步惡化，難保政府不會祭出「禁足令」來防堵疫情。她說，香港今日確診案例超過100例，創單日確診新高，多已本土案例為主；前幾日香港民間剛發生瘋搶衛生紙、白米等狀況，情勢緊張，不容輕忽。

香港中大呼吸系統科講座教授許樹昌在電台節目上說，目前疫情情況險峻，如果每日新個案都達3位數，公立醫院會在一星期內爆滿，如果市民仍經常外出用餐，疫情無好轉，港府可能實施「禁足令」。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼香港特首林鄭月娥昨天宣布新的防疫措施。（圖／路透社）