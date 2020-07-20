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香港證監會：「港版國安法」未對金融市場造成任何影響

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▲▼香港中環摩天大樓林立。（資料照／路透）

▲「港版國安法」實施後，港人擔憂香港「國際金融中心」地位受影響。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

「港版國安法」實施後，傳出有眾多外資有意撤出香港，恐對香港經濟造成衝擊。對此，香港證監會行政總裁歐達禮（Ashley Ian Alder）表示，經過與國際金融機構對話，並未察覺「港版國安法」在任何層面上，對香港金融市場的運作造成影響。

歐達禮指出，香港作為國際金融中心的一個基本特點是能夠提供和讓市場取覽所有各式各樣的資訊，並讓這些資訊自由流通。這對於維護市場廉潔穩健和公平，確保定價過程完善健全和維持資金流動穩當可靠而言，至關重要。


▲▼2020,香港七一衝突。（圖／路透）

歐達禮提到，證監會並未有察覺到「港版國安法」在任何層面上會影響或改變機構及上市公司現時在本會執行的監管機制下產生、存取、發放及傳達金融市場和相關商業資訊的方式，「舉例來說，就分析師所使用的資料和數據的來源，以及他們在報告中發表見解及意見而言，所適用的原則及採用的方法都應維持不變。」

歐達禮表示，同樣地，規管市場交易行為（包括在交易所買賣及場外衍生工具市場，使用對沖策略及根據香港賣空制度進行的活動）的規則及公認的做法也會維持不變，而證監會將以與「港版國安法」頒布前的同一方式執行所有有關規則。

▲▼ 新冠肺炎,香港,香港疫情 。（圖／路透社）

歐達禮指出，自從「港版國安法」頒布以來，香港的股票及衍生品市場一直保持有秩序地運作，而香港股市的交投仍然非常活躍，在各類本地和國際投資者的參與下，以及內地投資者透過股票市場交易互聯互通機制進行交易下，7月上旬的平均每日成交額大幅上升，國際投資者經滬股通及深股通的交易更是翻倍，印證了香港作為環球資金進入中國內地資本市場的重要樞紐。

歐達禮強調，證監會將如「港版國安法」頒布前一樣，繼續監管香港市場。

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