英將中止與港引渡條款　BBC：積極在脫歐後確立國際地位

▲外交大臣拉布（Dominic Raab）準備在20日議會宣布中止與香港的引渡條款。（圖／路透）

記者詹雅婷／編譯

英國政府預計20日宣布中止與香港的引渡條款。BBC分析，此一政治決定釋出另個訊號，也就是針對中國高層的制裁行動已被納入考量，而脫歐後的英國政府現正試圖積極確立國際地位。

港版國安法6月30日晚間生效後，英國首相強生承諾，允許近300萬香港公民移居英國，但這隨即引來中國政府的批評，強調英國政府的舉措為干涉內政、迎合美國，並把美國與英國的作為視為試圖破壞香港穩定。不過，美、英、歐盟認定，港版國安法破壞「一國兩制」原則，衝擊香港1997年主權移交以來所享有的高度自治。

▲港版國安法引發香港大規模示威抗議。（圖／路透）

如今，根據知情人士透露的最新消息，外交大臣拉布（Dominic Raab）準備在20日議會宣布中止與香港的引渡條款。料拉布稍晚將會發出聲明，並提及引渡相關安排及可能採取的一系列措施。

BBC政治事務記者伊德利（Nick Eardley）認為，「到目前為止，我們已從外交大臣那裡取得最強烈的訊號，即英國將廢除與香港的引渡條約，藉此回應中國在香港的行動，且這也向北京政府傳遞另個訊息，也就是針對中國高階官員的制裁如今也是選項之一。」但消息指出，制裁中國或香港官員的可能性並不大。

▲港版國安法6月30日晚間生效。（圖／路透）

一旦拉布真的宣布，英國將成為首個正式中止與港引渡條約的歐洲國家。歐盟已開始討論，是否結束香港與比利時、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、波蘭、葡萄牙、西班牙語瑞典之間的引渡條約。

此外，英國與俄羅斯的外交關係如今也逐漸緊繃，除了俄羅斯被控試圖竊取英國疫苗研究之外，本周也將發布俄羅斯試圖影響脫歐公投、2014年蘇格蘭獨立公投的相關報告。

總結下來，伊德利指出，「英國正努力在脫歐之後，要在國際社會確立自己的地位。」

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▼英國首相強生先前投書媒體，表示考慮讓近300萬人移居英國。（圖／路透社）