實測三倍券「9千元無法花」　他轟把人民當賊看！早餐店吐實情...騙很大

▲市場、夜市攤商拒收三倍券！（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「現在根本除了大企業外，什麼東西都不能買！」一名網友哀號，自從領了實體三倍券，想花卻無法花，走訪夜市、便當店、早餐店、市場等，結果老闆們口徑一致「不敢收」，有人更害怕收到偽鈔，成了振興經濟的苦主。原PO更砲轟，「一個簡單的政策非要搞得這麼複雜，把人民當賊看，讓一堆小商家擔心受怕！」

一名網友在PTT哀號，日前黃昏市場掏出紙本三倍券，有攤商阿嬤竟回「這什麼東西」，一度誤會拿假鈔給她。就連原PO去夜市也是處處碰壁，多數擺攤業者秒拒，「我們不收喔～」

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直到遇到一位早餐老闆娘，緩緩道出不敢收的真相，根本被騙得團團轉，「本來是有自治會之類的組織可以幫忙換現金，可是後來又說不行，到現在連一個確定的答案都問不到，而且兌換時間改來改去，一下說可以換，但要28日後，一下又說沒統編不能換...所以真的不敢收。」

原PO熱心解釋，政府有規劃讓無統編的店家進行兌換，建議她可打去諮詢，結果老闆娘搖頭直呼，「不知道打幾次了，那電話根本沒打通過...」此話一出，讓另一名市場業者也氣得抱怨，「到底能不能換至今都講不清楚，所以他們根本不敢收！」

總結下來，原PO感慨直呼，「領到後至今，不能買早餐、不能買便當、不能買菜、不能買宵夜」，唯獨超商跟通訊行可使用，「去通訊行買手機時，老闆也是若有所思的思考了很久後，才勉為其難收下。」

而原PO身上還有9000多元的三倍券可花，如今不知該用在何處，「開始很猶豫是不是要拿去小七存咖啡算了，不然我本來是打算拿來當生活費的說...現在根本除了大企業外，什麼東西都不能買...至少讓我們能夠有效的使用自己的稅金好嗎？還是說，那些小商家對經濟數據沒什麼影響？」

▲網友一片戰爆！（圖／翻攝PTT）



文章曝光後，大批網友熱議，「反正我打定主意用在大賣場了，應該會收吧」、「結果最需要振興的不就這些小攤商？還不能用真的搞笑」、「消費券剛開始一樣一堆拒收的店家，後來還不是都收」、「振興的重點之一就是小攤商，搞得只能去開發票的用」、「難領、難買、好難用」、「不收的人代表他生意很好，根本不需要救急」、「有些小攤商沒有營業登記，拿到（三倍券）他們也不方便換真錢，更別說現在真偽都難辨，超麻煩的啊」。