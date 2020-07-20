三倍券換4千隨取卡「FB神轉賣3600元」被轟爆　內行精算：懂買又懂賺

▲4000元隨取卡，有民眾要賣3600元！（圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

為了搶攻三倍券商機，不少企業霸氣加碼優惠，其中有民眾看中超商3000換4000元隨取卡活動，興沖沖梭哈卻一秒後悔了，隨後在網路上以3600元拋售，讓大批網友正反戰爆，一派直言傻子，一派卻大讚「賣家懂賺，買家懂買！」

一名男網友在臉書《爆廢公社二館》轉貼一則奇葩文章，原來有網友把振興三倍券all in小七超商，拿到一張4000元面額的隨取卡。事後，對方腦袋一驚直言「換了之後，發現用不太到」，因此打算出售，結果價格讓人瞠目結舌。

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只見對方喊價「小7禮券可全部寄杯咖啡，出售3600元，意者私訊！」若以當初1000元換3000元來算，等於網友還倒賺600元，讓原PO看傻「本日最好笑的文章！」

文章曝光後，網友紛紛狂酸「套利哦」、「智X，想要的人不會自己去7-11換」、「3000就換得到還會跟你用3600換？數學不好？」「超商表示：我才是贏家」、「我比較想知道有沒有笨蛋真的收了」、「以為四千很多，其實限制多，反而不實際。要在小七消費就算，還有時間限制，也不能買菸酒商品」。

▲網友曝，愛吃超商的人反而賺到！（圖／翻攝爆廢公社二館）



不過有網友幫忙神分析，「不會啊～如果我的振興券已經花完了，我再用3600現金跟他買隨取卡，還是有賺到400，有很常買7-11的話就賺」、「如果真的很常買小7的，自己已經換了也能加減賺吧，只是400而已也沒多吸引人就是了」、「笨笨的，等年底快到了再拿出來賣，一堆人就來搶啦」、「覺得這哪裡好笑了？人家振興券不能用在別的地方？這個對每天會光顧小七的上班族也是賺，你自己振興券沒有用途不代表別人沒有啊」、「賣的人賺六百，有需要的人賺四百，懂賣」、「懂哦～傑出的一手」。