水交社「晴空藝術節」8/1登場　體驗著和服、旗袍漫步眷村

▲台南水交社文化園區將於8月1日至16日舉辦「晴空藝術節」。（圖／台南市政府文化局提供）

實習記者莊子誼／綜合報導

台南水交社文化園區將於8月1日至16日每個周末推出「水交社晴空藝術節」，結合晴空劇場、晴空市集與親子遊戲，邀請爸媽帶著小朋友們共襄盛舉。此外，還有和服、旗袍體驗活動，讓你穿越時空漫步在日治時期的眷村之中。

「水交社文化園區」於去年12月開幕，過去曾是日治時期駐防臺南機場的臺南海軍航空隊，其官兵、眷屬的居所。2004年政府將其定為古蹟，並視為眷村文化的重要據點。

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晴空藝術節首週將於8月1日晚間7點，由口技情境喜劇「故事工廠—變聲偵探」拉開序幕，2日上午10點有親子遊戲「泡泡互動魔法學園」，下午3點則是大朋友、小朋友都適合挑戰的「我是飛官—飛機射遠比賽」。

除了每週的舞團、劇場演出之外，另外還有限量名額的晴空市集活動，像是8月2日「來來來野餐趴」、8月8日、8月9日和服體驗以及8月15日、8月16日旗袍體驗。

▲台南市長黃偉哲出席開幕記者會，並開心體驗泡泡遊戲。（圖／台南市政府文化局提供）

台南市長黃偉哲昨（21）日出席開幕記者會表示，水交社文化園區開幕後，水交社就不再是只有眷村的水交社，而是成為全台南市民的共同回憶，歡迎全國各地民眾一起來細細品味。

詳細活動資訊、節目表可至水交社文化園區官網查詢https://shueijiaoshe.tainan.gov.tw/site/about