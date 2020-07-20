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2020全中運　屏東單日奪下7金4銀8銅

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▲2020全中運，屏東已奪下7金4銀8銅 。（圖／屏東縣政府提供）

▲2020全中運，屏東已奪下7金4銀8銅，圖競技體操至正國中。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

2020全中運，屏東隊19日奪下7金4銀8銅，目前已拿到11金12銀10銅，其中昨天奪下金牌項目有競技體操、柔道、舉重、武術、滑輪溜冰。

▲2020全中運，屏東已奪下7金4銀8銅 。（圖／屏東縣政府提供）

▲▼大同高中柔道沈奕熙、滑輪溜冰 蔡承哲（左） 郭立陽（右）。

▲2020全中運，屏東已奪下7金4銀8銅 。（圖／屏東縣政府提供）

競技體操國女成隊昨天開戰，屏東縣至正國中為地主隊增添一金，也是該校首次奪金，另國女成隊銀牌則為本縣大同高中奪下。劉安鈞教練表示，至正國中與大同高中國中部，兩隊實力相當，哪一隊臨場發揮的好，就是最後贏家。

至於滑輪溜冰（競速）昨在潮州運動公園展開第二天賽事，地主潮州高中延續昨天的氣勢，由蔡承哲奪下高男組10000公尺計分淘汰賽金牌，另外郭立陽繼拿下高男200公尺計時賽銀牌後，昨又勇奪高男組1000公尺爭先賽金牌，滑輪溜冰項目目前總計為屏東縣奪下4金5銀4銅。

武術項目則由屏榮高中黃彥睿以9.6分高分摘下高中男子組長拳金牌，柔道項目則由枋寮中學沈奕熙一路過關斬將，決賽順利出線摘下金牌，強勢完成二連霸。舉重項目則由來義高中高家輝勇奪國男組102公斤以上級金牌，高家輝同時也創了大會紀錄(抓舉111KG、挺舉143KG及總和254KG），另外則是由首次代表大同高中出賽的童志媛拿下國女組76公斤級金牌。

2020全中運的賽事至7月23日結束，歡迎全國民眾來屏東參與全中運，為選手加油。活動及競賽相關訊息，請至109年全國中等學校運動會官網查詢。https://109sport.ptc.edu.tw/Module/Home/Index.php

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