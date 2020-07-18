自駕夜衝恆春突翻車釀3傷　警揭原因：沒睡飽

▲白色自小客車自行經屏東縣枋山遊憩區路段時翻覆，警消前往救援 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）



記者陳崑福／屏東報導

一名61歲男子18日凌晨駕駛自小客車載兩名友人南下出遊，途經台1線屏東縣枋山路段時翻覆，車內3人分別受傷，幸未波及其他車輛，枋寮警分局員警趕往處理，會同消防人員將傷者分別送醫，對駕駛進行酒測為0，初步研判精神不濟引發這起車禍，真正原因還待調查。

▲警消救援。



枋寮警方於今天凌晨1時30分，接獲報案，指該名61歲的男子駕駛自小客車由北往南行駛，計畫到恆春玩，行經台1線454.3公里也就是枋山遊憩區路段附近時，自小客車失控自撞路旁綠帶，車輛翻覆。警方會同消防人員趕往援，發現連同駕駛在內車上共有2男1女，經檢視傷口，發現僅受到輕微擦挫傷，經救護車後送醫治療，均無大礙。

警方對駕駛進行酒駕，酒測值為0，駕駛沒有酒駕情事，惟肇事原因還要再釐清。駕駛向警方表示，他們3人相邀利用假日出遊，因精神不濟才自撞路旁綠帶，引發翻車。

警方提醒用路人，切勿疲勞駕駛，以免引發意外，夜開開車遇精神不濟，先找一處安全場所適當休息再上路，以確保行車安全。

►「黛珂甦妍淨化前導液」有個可愛的暱稱「紫蘇水」150ml，原價1300元，特價1100元

►二手票券豐富你的生活