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社會 社會焦點 保障人權

霧台「神山瀑布」員警中午宣導戲水安全...　下午男大生溺水不治

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記者陳崑福／屏東報導

屏東縣霧台鄉有名的神山瀑布，19日中午傳有人溺水事件，縣政府消防局獲報出動10多位消防人員前往救人，經半個多小時，將卡在石頭縫的蘇姓大學生救上岸，已沒有生命跡象，緊急送醫急救，經醫師搶救無效，警方已報請檢察官驗屍，查明死因。

▲屏東霧台神山瀑布傳大學生溺水送醫不治意外 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東霧台神山瀑布傳大學生溺水送醫不治意外 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東霧台神山瀑布傳大學生溺水送醫不治意外 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼蘇姓男大生溺水送醫不治。

▲屏東霧台神山瀑布傳大學生溺水送醫不治意外 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東縣政府消防局今天中午12時58分接獲民眾報案，指於霧台鄉神山瀑布有人溺水，表示人卡在水中，需要救援，立即派遣第一大隊、霧台、三地門、瑪家及特搜大隊前往，出動各式搶救車輛人員計8車18人。

13時20分第一梯次人員抵達現場，立即著裝下水搜救，於13時55分將溺水民眾救起溺水的蘇姓男大學生，約20歲，已無生命徵象，交由霧台分隊救護車送往高雄榮民總醫院屏東分院急救。

據悉，神山瀑布沒有救生器材設施，每年夏天均吸引許多民眾前往戲水，且都發生大學生溺水情事，轄區的里港警分局霧台分駐所避免意外發生，均派員到宣導，提醒民眾戲水要注意安全。

今天，該分駐所所長莊丁瑞與員警也到該瀑布宣導戲水安全，到中午才返回所內途中，就接獲有水溺水意外，出身當地的備勤警員麥鴻哲獲報率先趕往救人，手臂被樹枝割傷。

警方調查，就讀高雄一間科技大學的蘇姓男大生今天和另4位同學相約到神山瀑布玩水，由於該處為河床深潭，造成溺水意外 。

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