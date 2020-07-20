萬丹退休老師陳紘基種ND檸檬　與企業合作價格突破重圍

▲屏東縣萬丹鄉李紘基，種植的ND檸檬，市場贏得口碑 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

夏天是檸檬主要產季，屏東縣萬丹鄉64歲老師退休的李紘基，種了近7分地檸檬田，不但有產銷履歷驗證、草生栽培管理、無農藥殘留，ND檸檬與企業團體合作價格穩定，今年在價格戰中突破重圍。

提早退休的陳紘基10年前就開始種檸檬；他說，這塊父親留下的地，原本是種水稻、紅豆，原住外地，搬回萬丹後全改種檸檬。

先前朋友介紹檸檬管理較輕鬆，可以放假時間才到田裡工作，由於教書的關係，因此接觸到生態環境的重要性，幾年前就和企業團體合作，以安全資材防治病蟲害都有不錯效果，但最辛苦的事是割草，幾乎10幾天就割一次，以前都下班後利用晚上戴頭燈割草，退休後時間較充裕，幾乎一個星期就割一次。

太太林卉淳是專職農夫，平常就照顧果園，修剪枝條施肥噴水，注意檸檬生長情形，有狀況反映給植物醫生幫忙解決，雖然今年受疫情影響，價格也連帶受影響。但因安全健康，驗出「ND」的檸檬市場需求量還是很高，尤其是和廠商訂定高於市價，都有固定通路。

林卉淳說，檸檬都是一周前合作的企業團體採驗送檢出「ND」才採收，光最近採收就將近10噸，雖然是生物資材防治，果皮外觀也很翠綠，只要手一搓就有一股檸檬精油香飄出來。

農糧署南區分署長姚志旺關心檸檬產銷情形，他說，之前受疫情影響，檸檬外銷通路受阻，但逐漸解封，通路也順暢許多，國內市場也隨著氣候炎熱需求量也增加。

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