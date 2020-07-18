一家五口大火困廁所！消防員「關鍵電話」2指示神救援…對話錄音曝光

▲屏東縣九如鄉一處民宅失火，消防員衝現場救人。（圖／記者陳崑福翻攝）



記者柯振中、陳崑福／屏東報導

屏東縣九如鄉一處民宅18日早上發生火警，導致3名大人、2名小孩受困，警消也緊急出動。值得一提的是，在抵達現場前，義消人員透過電話指導，要求5人以衣物塞住門縫，阻擋煙霧進入房間，幫助5人逃過死劫，英勇的指導對話片段也隨之曝光。

屏東縣消防局18日上午8點30分接獲報案，九如鄉一處民宅起火，導致屋內有3名大人、2名小孩受困屋內廁所，無法自行逃生。獲報不久，九如分隊立刻趕到現場，出動破壞器材，將5人成功救出，所幸所有人都平安。

▼ 消防員趕往現場，將人成功救出來。（圖／記者陳崑福翻攝）

由於火警來得突然，屋內民眾不知所措，趕緊打電話給消防局，值勤人員一聽報案，立刻在線上進行指示，要求民眾原地避難，以衣物塞住門縫，避免濃煙進入，延長救援的黃金時間，讓5人逃過一劫。

依據通話錄音，值勤人員向民眾說，「把門縫都關好、把門關好，所有的門都關好，我們的人都已經在路上了」，安定民眾的心。此外，鄰居發現狀況，也找來梯子，將氣窗打破，眾人齊心協力，才救出這一家五口。至於詳細起火原因為何，仍待火調人員進一步釐清。

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