西門町吃港式燒臘！「燒肉飯才上桌」他驚呆　曝價格貴炸：160元就這樣...

▲原PO在西門町吃了一盤160元的港式燒肉飯。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

到外面吃飯，就算不求超好吃或超便宜，但至少要對得起販售價格。一名男網友在臉書《爆怨公社》貼出一張照片，只見他似乎是到一間港式燒臘用餐，點了一份燒肉飯，結果讓他直呼「160元就這樣……？西門町真正天龍國啊……」。看到照片後，其他網友也看傻，「這80我都覺得貴」、「道地的香港價。」

這位網友在文中直怨，他到西門町吃港式燒臘，知道香港當地物價高，所以點燒肉飯就真的只會有燒肉跟飯，但認為店家畢竟還是開在台灣，忍不住打槍這盤要價160元、只有一堆白飯、一些肉和幾根菜的餐點，「我知道香港沒配菜……我是說160……台灣欸！現在肚子好餓啊……」

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仔細看看照片，只見原PO的燒肉飯是用一個大盤子裝著，上面先是鋪了一層厚厚的白飯，接著在中間放上10幾塊燒肉，旁邊再點綴「幾根」青江菜，最後稍微淋一點醬汁。比起至少有1主菜3配菜的便當店，男網友買的單調很多，價格也貴上約1～2倍，難怪讓人看傻眼。

這樣的份量，讓網友也忍不住喊貴，「這個70我都考慮」、「我剛剛吃了碗牛肉麵110、兩條切海帶20、一顆滷蛋10、兩塊油豆腐20，也160」、「其實那是日本進口超豪華無敵沒有海景越光米，肉是附送的，160很便宜了，有沒有邊吃邊流眼淚」、「」、「售價都貴在店租了啦……寧可去別的地方吃，160有雙主肉+大量青菜。」

不過也有人緩頰、開玩笑，「8坪租金50萬的地區，真的別怨店家了」、「想成『燒鴨佐時蔬』就不覺得貴了」、「160有100塊是租金」、「西門町不適合吃正餐」、「多少都是房租的問題，誰應該也不願意賣這麽貴！台北待習慣了，很無感」、「是買到黯然消魂飯嗎」、「看起來燒肉還蠻多的啊！正常燒臘店的肉量可能只有一半吧？」