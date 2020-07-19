西門町騎樓凌晨機車燒毀！監視器拍到印度商務客停留...火就燒起來

記者張君豪／台北報導

北市警萬華分局西門町派出所警方在7月18日凌晨6時許接獲台北市消防局轉報：中華路一段76巷25號1樓發生火警且冒出濃煙情況危急，員警獲報後趕赴現場後，發現該址騎樓冒出陣陣黑煙，騎樓下路旁住戶停放該處機車遭燒毀，所幸消防人員、現場民眾即時將火勢撲滅，未造成人員傷亡。

▲西門町18日凌晨發生一起機車遭縱火燒毀情況，警方根據監視器畫面逮捕一名印度籍男子。（圖／記者張君豪翻攝）

▲西門町18日凌晨發生一起機車遭縱火燒毀情況，警方根據監視器畫面逮捕一名印度籍男子。（圖／記者張君豪翻攝）

警方事後調閱該案發地點的騎樓處監視器，發現縱火犯嫌疑似為該棟住戶印度籍男子（34歲，商），監視器畫面顯示該男縱火後，在起火點處有短暫停留，隨即掉頭上樓返回住所，此時住戶機車車頭蓋遂迅速起火燃燒，研判該男涉有重嫌。

警方根據此監視器畫面展開調查，該男到案後，否認與該住戶發生糾紛、爭執，經警對其實施酒測，檢定酒測值為0.68 mg/L，該男疑為酒後涉嫌犯案，但這名印度籍住戶不承認縱火行為，但警方根據監視器畫面，全案依公共危險罪將該男移送偵辦。

轄區萬華警方表示，這名印度籍男子去年10月來台經商，否認與機車被縱火焚燒的住戶有糾紛，警方表示機車起火燃燒消防局火場調查人員已採樣送驗，至於是印度男子抽菸亂丟菸蒂造成機車起火，或者另有縱火源，則須等鑑識人員送鑑定後才能釐清。

【其他新聞】



►快訊／南台灣治安讓蘇貞昌震怒！史上首例 高雄、台南市警局長同遭拔官

►快訊／警政署副署長劉柏良、警政委員詹永茂 接掌高雄、台南警局長

►現代版滴血認親！弱智女家屬控警始亂終棄 親子鑑定結果出爐...警局回應了

想吃豪華午晚餐



犒賞自己來吃頓好的

