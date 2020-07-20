胸膛的青天白日滿地紅　「反共義士」一生抹不去的紋身

▲趙英魁胸前青天白日滿地紅紋身。（圖／記者謝婷婷攝）



記者柯沛辰／採訪報導

在台灣，有一群特殊的外省老兵，他們是未能回到中國大陸的戰俘，身上大多刺有醒目的反共標語，在1950年代被台灣稱為「反共義士」。

1954年，韓戰約有1萬4000名被俘共軍遣送來台。在國民黨的宣傳中，這些「反共義士」痛恨共產黨暴政，亟欲投奔「自由中國」，所以在身上刺青，以示決心。

請繼續往下閱讀...

事實上，這些人原先可能是國軍，內戰時被俘投共，或本來就效忠共產黨者，只是參加韓戰遭俘虜，被迫在身體刺上「殺朱拔毛」、「反攻抗俄」、「光復山河」等字樣，以通過「忠誠度檢查」來到台灣。

我們找到家住士林、高齡86歲的趙英魁，在年邁的軀體上尋得這段歷史存在的痕跡。當趙爺爺緩緩拉起上衣，胸膛上出現中華民國國旗與國民黨黨旗，下方則寫著「在青天白日旗幟下勇往前進」，他是不反共的反共義士。

1934年，趙英魁在山西平遙古城出生，抗戰結束時年僅11歲，已是效忠國軍的孩子兵。1949年內戰正熾，他跟丟國軍大部隊，被中國共產黨俘擄，15歲的他成為八路軍的一分子，學習三項紀律八大注意，受到百姓歡迎，參與多場戰事，逐漸明白國軍為何丟掉大陸。

1950年韓戰爆發，趙英魁作為抗美援朝的中國人民志願軍，被派往朝鮮半島作戰，在漢城（今首爾）附近遭美軍包圍俘虜，送往巨濟島戰俘營。他回憶，國民黨情治人員強迫他們在戰俘營裡刺青，不從者遭打罵，甚至死亡。

▲趙英魁照片。（圖／記者謝婷婷攝）



趙英魁內心雖認同共產黨，但國民黨特工告訴他：你們身上有這些刺青，回到中國大陸必定會遭清算批鬥或處決。那年他才17歲，作為「反共義士」被強拉到台灣，下船後在台北市區遊行，受到民眾夾道歡迎，被視為英雄及典範。

這一天，被政府訂為「一二三自由日」，成了具有反共意義的節慶。不過，趙英魁未步上人生的康莊大道，反而因為過去身分遭情治人員盯上，僅僅跟4名同鄉袍澤結拜，一解思鄉之情，在國軍裡卻成了「發展組織」的「叛亂犯」。

1958年7月，趙英魁已經被關3年多，判決正式下來了：同案5人中，2人判死刑，3人無期徒刑，他是後者，被送往新店軍人監獄，又轉送綠島。2年後，他被通知「無期徒刑變5年徒刑」，卻因為找不到2名保人，又移往新竹習藝所多關了5年。

1965年，趙英魁出獄，第一次踏入台灣社會，但無論到哪裡工作，當地警局都會如影隨形，質問雇主為何要錄用這名「叛亂犯」。他被迫不斷更換工作，直到遇到一名好心的老闆娘，深獲同情，才讓他得以在中泰賓館做蒙古烤肉，一晃眼就是24年。

1988年10月，趙英魁睽違42年回到山西老家，發現自己不僅被追封為「烈士」，標註在老家門牌上，還意外庇護家人度過文化大革命，未受紅衛兵騷擾。

隨著兩岸開放探親，這些老兵礙於身上的烙印，無法面對大陸原鄉的親族，有些人轉向尋求昂貴且疼痛的雷射手術，但他們心中的矛盾和傷痕，始終無法被抹滅，成了一生抹不去的紋身。

如今台灣民主成就令人驕傲，當我們談論轉型正義和人權議題，應該重新、全面地審視歷史。即便這群老兵可能將原因歸咎於時代命運，不一定視自己為政治受害者，但他們未能享受天倫、被迫刺青來台，歷史終究欠他們一個公道。

►完整專題報導：1949漂泊到台灣 大時代的最後生還者

延伸閱讀 >>

學者張茂桂／大時代臉譜：白色恐怖下的黨國軍人

學者曾建元／老兵在台灣：他們與轉型正義的距離

文史學者郭冠佑／走進台灣老兵：白色恐怖的行刑者