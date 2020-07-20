獨／找到了！「皮蛋瘦肉粥」來自他們　帥氣兄弟檔親曝真相：都市傳說

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄市長補選國民黨候選人李眉蓁日前一曲改編周杰倫《Mojito》引發侵權爭議，甚至歌詞當中還提到高雄知名連鎖炸雞店丹丹有皮蛋瘦肉粥，但是炸雞店卻沒有販售，28歲的改編人小刁跟哥哥大刁一起現身說明，小刁一臉很抱歉的說：「這是都市傳說。」

▲李眉蓁競選mv惹議，歌詞改編人來自兄弟檔大小刁，左一是小刁，右二是大刁 。（圖／記者吳奕靖攝）

今年28歲的小刁一談起皮蛋瘦肉粥一臉尷尬，「我覺得是個都市傳說，因為身邊很多好朋友，因為我確實沒有求證過這件事情，所以我就覺得有哇！然後包括身邊的朋友。」其實28歲的小刁是高雄人，這一次跟31歲的哥哥大刁一起加入了李眉蓁的競選團隊，《Mojito》的改編詞就是來自於他們。

▲李眉蓁競選mv惹議，歌詞改編人來自兄弟檔大小刁，左一是小刁，右二是大刁 。（圖／記者吳奕靖攝）

真的沒想到！一談起這件事，兄弟兩個人都不約而同的說，會引起這麼大的風波，是當初沒有想到的，也感受到了龐大國家機器當中的「1450威力」，大刁說兄弟兩個人都是周董的粉絲，想說在選舉當中加入年輕的元素，想說用輕鬆旋律來帶入讓大家更認識高雄，所以才想說這種方式來做輕鬆歌曲，不過歷經這件事之後，大刁說：「從當中也學習到滿多，之後考量點會比較細膩一點點。」

其實這一次李眉蓁競選團隊大量啟用年輕人，就連國民黨內的知情人士都透露，這次是國民黨近20年來首次「放手」給年輕人處理：「青年奇兵，大膽決策國民黨放手給年輕人去闖」，趁機讓他們磨練，所以李眉蓁團隊有個特色就是「三高」：高顏值、高抗壓、高潛能，像是大刁就有191公分,小刁187公分。

▲李眉蓁競選總部不但跟過去不一樣，更是大膽啟用「三高」團隊 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲李眉蓁競選總部不但跟過去不一樣，更是大膽啟用「三高」團隊 。（圖／記者吳奕靖攝）