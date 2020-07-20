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油門當煞車踩！無照賓士男連撞30車「騎士倒地骨折」…原因曝光

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▲▼無照張男開賓士車撞倒路邊機車，撞斷騎士腿還企圖逃逸 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲無照賓士男撞斷騎士的腿，還企圖逃逸，撞上另一處的機車停車格。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者柯振中／綜合報導

新北市新店區20日發生連環車禍，一輛白色賓士因不明原因暴衝，撞倒路邊整排機車，還撞上正在牽車的民眾。事後，無照駕車的38歲張姓肇事駕駛表示，由於在家吃了藥，精神不濟，不小心把煞車當成油門，才會踩下去。

張姓駕駛20日上午開著白色賓士，行經新店區安民街，突然因不明原因暴衝，撞倒路邊一整排機車，還撞上準備牽車離開的36歲王姓男子，導致現場一片狼藉。

▼無照張男開賓士車撞倒路邊機車，還撞上準備牽車的騎士，導致騎士骨折 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼無照張男開賓士車撞倒路邊機車，撞斷騎士腿還企圖逃逸 。（圖／記者陳以昇翻攝）

事件發生後，不少民眾上門關切，要求張男下車，但張男不但沒有停下，還一度補了油門，企圖逃逸，再度撞上多輛機車、汽車，最後卡在機車堆裡。

警方趕到現場，將肇事的張男帶回派出所，調查後才發現，原來張男根本是無照駕駛。張男肇事後指出，他平時有失眠的困擾，還有癲癇的症狀，開車出門前有吃了抗癲癇藥物，且已經一整天沒吃飯，血糖太低，才誤把油門當煞車。

對此，遭撞的王姓男子則說，覺得張男「怪怪的」，因為車輛一直停在路中間，他以為是車子拋錨，後來有人發現不對勁，上前敲車窗，車輛就突然衝過來，他就被撞了。至於詳細肇因為何，仍待警方釐清。

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▼民眾目睹車禍，趕緊上前攔車。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼無照張男開賓士車撞倒路邊機車，撞斷騎士腿還企圖逃逸 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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