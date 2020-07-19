免費看電影、買書！加碼600元「藝FUN券」不到1天破150萬人登記

▲「藝FUN券」可使用於書店與影城消費。（圖／記者陳涵茵攝）



記者陳涵茵／台北報導

文化部加碼12億的「藝FUN券」已正式開放下載，自18日上午9點開放註冊截自今（19）日凌晨1點40分止，不到一天時間，註冊數已突破150萬人。趁著暑假，用三倍券加藝FUN券，規劃一場聞書香、支持好片的文藝青年之旅。

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▲藝FUN券總數共200萬份。



「藝FUN券」總數200萬份，每份600元，可用於藝文產業消費，如博物館、劇場、電影院、書店等。文化部李永得部長表示，截至目前全台已有近千家書店及出版業者登記成為「藝FUN券」商家，其中獨立書店則更是多達400家。此外，電影院更是幾乎100%註冊，全台看電影都能使用。

▲電影院也能使用。（圖／記者謝盛帆攝）



文化部也將在7月21日中午12點於臉書、Youtube，邀請政委唐鳳與文化部長李永得直播，抽出200萬名幸運民眾，號召大小文青，把握時間下載「藝FUN券」App並完成註冊。針對沒有智慧型手機的網路弱勢族群，文化部也表示之後將推出專案，加碼發行第二波藝FUN券。

▲若幸運抽中7月22日中午12點後即可開始使用「藝FUN券」。

藝FUN券APP下載：IOS、Android

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