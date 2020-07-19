擬對港駐台官員祭「不延長簽證」反制　陸委會：捍衛國家尊嚴





▲陸委會主委陳明通16日主持記者會，對港版國安法之政府立場與因應進行說明。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

由於兩岸關係冰降，陸委會香港辦事處處長已經兩年因對岸「不合理的限制」無法履新，在此之下，傳出我方將對港祭出反制措施，包括不延長香港駐台官員簽證。對此，陸委會指出，「基於平等及互惠考量，我方須有所作為，以維護國家尊嚴。」

陸委會駐港辦事處原安排由盧長水接任處長，但因港府未核發工作簽證，已2年無法赴港接任。陸委會主委陳明通16日證實，這是因為港府在雙方換文共識外，提出不合理的條件所致。

▲原定7月赴港履新的陸委會香港辦事處處長（駐港代表）人選盧長水（前排中）。（圖／取自陸委會網站）

值得注意的是，原代理香港辦事處處長的高銘村，也已於16日因簽證未獲得延期，返回台灣，有媒體報導稱，是因陸委會拒絕簽署對岸要求的「一中切結書」；包括已因工作簽證到期返台的周家瑞、李晉梅，目前我駐港辦事處組長層級官員，僅剩經濟組長倪伯嘉，另陸委會駐澳門辦事處代理處長李佩儒，也已在4月就返台。

對此，陸委會雖未證實陸方是否以「一中切結書」作為額外條件，但對於媒體詢問，近期是否研擬對港祭出反制措施，包括不再續發簽證給香港駐港官員時，陸委會回應稱，「基於平等及互惠考量，我方須有所作為，以維護國家尊嚴。」

陸委會表示，近年台港相關互動所衍生的問題，一直透過策協兩會向港方表達，亦從未提出超出雙方換文共識外的要求，惟始終未獲港方正面回應，甚而對我方提出不合理的限制。

陸委會主委陳明通上週指出，我方駐港機構，是經過雙方2011年協商，並經換文協議後設置，香港方應保障其不受任何政治干擾，若有損害相關權益的行為，將採取必要的、強力的反制措施。但對於具體如何反制，他當時僅說，「這點我們先保留。」

陸委會聲明稱，我方長期以來竭力維持台港良性互動，向以保障兩地民眾權益，並提供最完善的服務為念。

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