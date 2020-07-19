網友爆料「台中居檢男趴趴走」…帶女友爽遊南台灣！民政局調查結果出爐

▲網友爆料，張男在居檢期間趴趴走，與女友爽遊南台灣，還在瑞豐夜市打卡 。（示意圖／記者吳奕靖攝）

記者李忠憲、莊智勝／新北報導

新冠肺炎疫情在台灣雖然趨緩，但居家檢疫14天仍然必須落實。有網友爆料，一名家住台中的張先生日前才剛從成田機場返台，依規定必須居家檢疫，但張男卻到處趴趴走，前往瑞豐夜市、小琉球打卡。對此，台中市民政局經調查，發現根本就是烏龍爆料，張男返國的時間是5月30日，早在6月13日就已完成居檢；民政局呼籲，民眾散播不實訊息可依《傳染病防治法》開罰300萬元以下，民眾提供任何資訊都應謹慎求證，以免觸法。

一名網友爆料，台中市張姓男子7月份自成田機場返台，依規定必須居家檢疫14天，但張男卻違反禁令，開心與女友爽遊南台灣，還在高雄瑞豐夜市、屏東小琉球打卡留下足跡，消息曝光後立即引發熱議。

台中市政府民政局長吳世瑋聽聞後對這一爆料內容存疑，表示居家檢疫者手機都有定位，一旦離開居檢場所，異常告警簡訊皆會通報警政、衛政及民政單位，各單位接獲通報後，即會共同前往個案居檢地查處，避免形成防疫破口；但民政局近日並未接獲相關通報，不太可能有居檢個案趴趴走、但民政局卻毫不知悉的情況存在。

但既然網友爆料指證歷歷，為求謹慎，台中市民政局仍立即著手進行調查，結果卻發現根本就是烏龍一場。吳世瑋指出，該名張姓男子是於5月30日返台，居檢日期至6月13日就已期滿，且該個案居檢期間並無異常情事，期滿後也已恢復自由身，暢遊全台各地皆無違法。

吳世瑋提醒，依《傳染病防治法》散播有關傳染病流行疫情的謠言、或不實訊息，足以產生損害於公眾或他人者，可罰款300萬元以下罰金，請民眾提供任何資訊都需謹慎求證，以免觸法。