「媽祖講成佛祖」李眉蓁怪民進黨...陳其邁批太扯：她跟韓國瑜很類似





▲陳其邁出席民進黨全代會。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨高雄市長候選人李眉蓁18日參與旗山天后宮遶境活動，趴在地上鑽轎腳祈福，明明是媽祖祈求，她卻說：「祈求佛祖多給我一些智慧」，也遭酸「媽祖、佛祖傻傻分不清？」面對批評她19日怒轟是被斷章取義、被民進黨醜化。對此，對首陳其邁受訪時批評太扯，強調失言就應該承認。

「媽祖、佛祖分不清」讓李眉蓁再度遭到外界質疑，不過，她反擊這是斷章取義，「民進黨除了會醜化，不知道還有什麼方式來選舉？大家日後好相見，希望能留情份！」

對於李眉蓁說法，陳其邁相當不以為然。他19日出席民進黨全代會受訪時回應，「我想李議員的談話都有完整錄音錄影的影像，可以還原事實，不過我想不要把所有網路的熱議訕笑就歪樓說是跟民進黨有關，這個太扯了一點。」

陳其邁強調，李眉蓁應該要去回應她的失言，「假如有失言也難免嘛，其實面對這種失言我們常常也會，就承認說講錯，或是天氣太熱，或是不小心，這樣就好了，也沒必要做這樣的延伸，或是歪樓抹黑，我覺得沒有必要。」

至於傳出李沒真想找韓國瑜站台，陳其邁說，李眉蓁的團隊到政策甚至行程都跟韓國瑜很類似，「其實在6月6號的投票，大家其實對過去的韓市長已經做了民主的決定。假如李議員還要走韓市長的路，跟韓市長的風，這是她的選擇。」不過，他也向對手喊話，「我只是覺得好不容易市政需要重開機，大步建設的時候，還是再一次要鼓勵李議員要做自己，走自己的路，能夠有自己的看法。」

另外，針對民眾黨候選人吳益政攻擊，嗆聲有千萬的車當競選車。陳其邁回應澄清，「我想選舉不應該這樣，車子是跟朋友借，而且這是一輛2002年的老車，選舉還是回到比較陽光正面的一面。」