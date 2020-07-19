LIVE／蔡英文民進黨全代會致詞　「超強陣容」助選陳其邁

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨全代會19日下午登場，這次主題訂為「團結台灣、前進世界」，總統兼任民進黨主席蔡英文將發表談話。面對高雄市長補選戰不到一個月就要登場，蔡英文將率綠營縣市首長，以「超強陣容」替陳其邁造勢助選。





▲蔡英文將在全代會上為陳其邁助選造勢。（資料照／記者李毓康攝）

民進黨全代會19日下午在台北國際會議中心登場，包含總統兼任民進黨主席蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌，以及綠營各執政縣市首長，包含鄭文燦、黃偉哲、林右昌、林智堅、翁章梁、潘孟安等都將出席大合體。

高雄市長補選戰8月15日將舉行投票，陳其邁力拼代表綠營收復高雄疆土。今天登場的全代會，由蔡英文率領賴清德、蘇貞昌及各執政縣市首長們合體的「超強陣容」在現場替陳其邁全力助選，力拚把綠營在大南方的拼圖補起來，強調「綠色執政、品質保證」的訴求。

民進黨發言人顏若方表示，全代會中將凸顯陳其邁過去與執政團隊並肩作戰，未來也將獲得民進黨的執政團隊力挺。這次是陳其邁投入補選戰以來，綠營執政團隊首度合體力挺，大會中也將播出由蘇團隊特地南下為陳其邁操刀製作的首支競選影片「0815高雄緊來拼」。

全代會中除了有蔡英文致詞，大會也將以「光榮投三次！兩年拚四年！」為口號，率領黨員吶喊為陳其邁加油，營造勝選氣勢。