民進黨全代會19日登場！大咖助選陳其邁　重頭戲中常委改選





▲總統兼任民進黨主席蔡英文將出席民進黨全代會。（資料照／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨全代會19日下午登場，這次主題訂為「團結台灣、前進世界」，總統兼任民進黨主席蔡英文將發表談話。再過不到一個月就是高雄市長補選戰投票日，此次全代會，民進黨大開將為陳其邁助選衝聲量。另外，全代會的重頭戲則是黨權力核心中常會改選。

民進黨今年的全代會19日下午在台北國際會議中心登場，包含總統兼任民進黨主席蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌，以及綠營各縣市首長都會現身。

高雄市長補選戰8月15日將舉行投票，陳其邁要代表綠營收復高雄疆土，今天登場的全代會，綠營大咖將在現場替陳其邁輔選造勢，力拚把綠營在大南方的拼圖補起來，強調「綠色執政、品質保證」的訴求。

此外，這次全代會的重頭戲則是代表黨權力核心的中常會也將進行改選。根據民進黨黨章規定，中執委由全國黨員代表大會選出30人，30位中執委再互選10人為中常委；換句話說，1席常委須由3席執委選出，中評委則由全國黨員代表大會選出11人。

中常委改選各派系積極固票，外界大多預估會呈現11搶10的局面，其中，英系和正國會可望各拿下2席，至於新系力拚拿下3席，蘇系也是預估能拿下一席，海派保1，要和綠色友誼連線拚最後1席。