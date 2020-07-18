藍綠互控「複製貼上」！吳益政談政策形成：不要只看誰有貓、誰會跳舞

▲民眾黨高雄市長補選候選人吳益政 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長補選進入最後關鍵時刻！藍綠兩方隔空交火，互控政見複製貼上。對此，民眾黨高雄市長補選候選人吳益政則表示自己政策都會與各行業討論，他也說「補選很短，大家不要看熱鬧，不要看誰帥，誰有貓阿誰會不會跳舞，都是對高雄沒有幫忙的。」

補選日期逐漸逼近，國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁批民進黨高雄市長補選候選人陳其邁的政見，是複製貼上經濟部2019年的懶人包，陳其邁則認為李眉蓁的政策、人事、團隊跟前高雄市長韓國瑜非常一致，也有種複製貼上的感覺。

對於兩位對手互控政見「複製貼上」，民眾黨高雄市長補選候選人吳益政先解析，他認為政見有兩種擔心，一個不提，政見複製貼來貼去，重點是打選戰節奏，這是得到選票的重要因素，但這很可怕。第二是他有提，但對內容不懂，也不當一回事，政治人物不把政見當一回事，提出來也不重要，落不落實也不重要，選舉不依政見投票，造成大家不重視，這是民主政治很大缺陷，呼籲高雄民眾要做有水準市民，是否市民不重視候選人也不用提，就貼來貼去，像是高雄幣來說，我們是為了解決問題，且經過研究一段時間。

吳益政表示，自己對於政策有想法但不見得很成熟，因此要跟各行業互動，精銳出來的政見才是堅實的，他也說：「補選很短，大家不要看熱鬧，不要看誰帥，誰有貓阿誰會不會跳舞阿，都是對高雄沒有幫忙的。」