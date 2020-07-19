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「我的佳濱」緣分從台大萌芽…　陳玉珍羞曝：喜歡文學氣質的男生

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▲▼鄭運鵬（前）與鍾佳濱、陳玉珍自拍。（圖／翻攝鄭運鵬臉書）

▲鄭運鵬（前）與鍾佳濱、陳玉珍自拍。（圖／翻攝鄭運鵬臉書）

政治中心／綜合報導

國民黨立委陳玉珍日前於立法院抗議監委人事案，頭戴安全帽、腳穿工作鞋死守主席台，引來熱烈討論，也因為「我的佳濱」被戲稱為「CP情侶」。對此，陳玉珍18日在政論節目透露與鍾佳濱的關係，大方公開自己喜歡有文學氣質的男生，也介紹了抗爭裝備的用途。

陳玉珍18日在政論節目《聚焦關鍵》介紹在立法院抗爭的裝備，包括安全帽、護目鏡、防摔手套、防護背心、工作鞋、護腿。由於過去在議事攻防時曾經受過傷，在加上剛開完刀，所以陳玉珍有備而來，她解釋，防護背心就是用來保護腰部、安全帽是保護頭部；防摔手套是防止抓住麥克風被割到，戴護目鏡是因為近視1000度，如果被攻擊，護目鏡可以保護她的眼鏡不會破掉。

▲▼陳玉珍介紹霸佔立法院裝備。（圖／翻攝黃益中臉書）

▲陳玉珍介紹霸佔立法院裝備。（圖／翻攝黃益中臉書）

另外，陳玉珍還拿出兩條「護腿」，因為去年被打小腿都是瘀青，去醫院還被醫護驚問是不是被家暴，工作鞋則是花幾千元購買，這樣被踩、被踢都不會痛；陳玉珍也說，因為才剛剛開刀完，這些裝備可以避免身體受到更大的傷害。

▼反對監察院長陳菊監委提名名單，國民黨立委佔領陳玉珍主席台上打坐。（圖／記者林敬旻攝）

▲反對監察院長陳菊監委提名名單，國民黨立委佔領陳玉珍主席台上打坐。（圖／記者林敬旻攝）

至於為何在議場內呼喊「我的佳濱」？陳玉珍解釋，那天與鍾佳濱聊天其實是有戰略用途，可以避免他聽到國民黨的戰略分派。陳玉珍也透露，鍾佳濱是台大歷史系，她是台大中文系，其實鍾佳濱是她的學長，當時她就和鍾佳濱在聊社團、學校以及討論從政的經歷。而拍下照片的鄭運鵬，是台大土木系，而且還是跟她同屆，還有共同的好朋友，所以就留下了這張台大校友紀念照。

另外，被來賓問到喜歡什麼類型的男性，陳玉珍大方回答，自己是台大中文系的，平常喜歡寫寫東西，所以喜歡文學、唐詩宋詞，「有文學氣質，能吟詩作對」的男性，外表的部分不是很在意。

▼民進黨團書記長鍾佳濱。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨團召開「拋棄憲政義務 破壞立院審查」記者會，書記長鍾佳濱發言。（圖／記者林敬旻攝）

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