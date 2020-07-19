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折到就拒收？她逛全聯「第一次用三倍券」被打槍　網闢謠：鈔票折痕更多

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▲▼三倍券折到全聯拒收。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

▲店員可能誤信謠言，以為三倍券折到就不能用。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

記者黃可昀／綜合報導

很多人這幾天已經在使用振興三倍券買東西，不過，不少店家對於三倍券的使用規則仍霧煞煞。一名女網友表示，昨天到全聯消費第一次使用三倍券，結果拿出來時不小心折到，在表面留下超細小折痕，結果收銀員竟然因此拒收，理由是有折痕銀行不收折到的三倍券，會害店家屆時無法兌換現金，於是她上網發問，「所以我這張折到的振興劵就沒用處了嗎？」

原PO在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》表示，「第一次使用振興劵就被打槍！」三倍券原本附的信封袋開口有點小，她抽出200元時上方有點折到，但非常不明顯，要仔細看才會發現，想不到收銀員卻告訴她，折到的三倍券不能用，「我有點錯愕，怕拿第二張又不小心折到，所以就直接用錢包扣款了。」

請繼續往下閱讀...

▲▼面對三倍券假消息滿天飛，蘇貞昌18日自製懶人包澄清。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書粉專）

▲蘇貞昌18日已澄清謠言。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書粉專）

據了解，近日網路上流傳「振興三倍券千萬不要折起來、有髒污，否則銀行和店家都會拒收」等消息，使得很多人都提心吊膽，深怕放在包包裡不小心折到或沾到髒污，整疊三倍券就作廢。對此，經濟部澄清，只要號碼、文字及花紋在可以辨識的情況下，些微折損或是髒污並不會影響使用，但要注意的是，如有破損情形，「餘留部分要在4分之3以上」，銀行才會接受兌現辦理。

網友紛紛回應，「政府已經闢謠，折到還是可以使用啊」、「你可以把它拿出來放錢包，跟鈔票一樣啊，夾在信封沒有比較方便」、「可以用喔，我是銀行員，我們只要用機器驗不是假的都會收」、「那台幣應該更不能收了，摺痕更多。」

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